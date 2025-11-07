國家海洋研究院最新調查 國人海洋保護意識提升、行動仍待落實

cnews124251107a11

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

國家海洋研究院自112年起，每年進行全國性電話抽樣調查，平均訪問約2,000名公民。最新結果顯示近九成五的公民認同海洋保護重要性，但實際投入海洋行動者卻不到三成。台灣公民的海洋保護意識已呈現逐年提升的趨勢，顯示政府政策推動卓有成效，但多數仍屬「被動愛海」，因為怕被罰所以不破壞，而非主動出發、以行動愛海。

國家海洋研究院分享研究團隊三年連續調查的趨勢分析，顯示出四項重要觀察。首先是學習興趣與素養正相關：越有興趣學習海洋科學知識者，其整體海洋素養越高。不過若僅觀察「海洋公民行動」，學習興趣與實際行動的關聯並不強。其次，實際接觸是關鍵：平時主動接觸海洋（如潛水、淨灘、海邊活動）的人，在行動面上最積極。

海洋知識來源有限：多數民眾在學校階段未曾學過海洋知識，對海洋功能的理解多停留於「食物來源」與「氣候調節」等生活面向，較少認識到海洋在運輸、防禦與資源開發等層面的重要性。最後是制度化參與仍偏低：參與海洋公民組織或政策行動的比例不到10%，制度化行動的參與率僅落在2%至6%，顯示「從意識到行動」仍有待跨越。

國家海洋研究院表示，調查也發現多數未參與者表達「若有機會，願意參加」，顯示行動的種子已在社會中萌芽，只待契機發芽茁壯。整體而言，國人雖多仍停留於「口頭保育」階段，但與過去「重陸輕海」的時期相比，現今社會對海洋的關注已顯著提升。越來越多人投入海洋休閒活動、參與環境議題，也開始從「關心」邁向「行動」。

