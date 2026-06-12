國家環境教育獎揭曉 宜蘭縣獲2優等表現亮眼

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第十屆國家環境教育獎揭曉，宜蘭縣獲二優等單位合照，人禾環境倫理發展基金會與頭城休閒農場，表現亮眼。（圖：宜蘭縣環保局提供）

▲第十屆國家環境教育獎揭曉，宜蘭縣獲二優等單位合照，人禾環境倫理發展基金會與頭城休閒農場，表現亮眼。（圖：宜蘭縣環保局提供）

環境部今（十二）日舉行第十屆國家環境教育獎頒獎典禮，代表宜蘭縣參賽的「人禾環境倫理發展基金會」與「頭城休閒農場股份有限公司」，從來自全國各縣市的參賽代表中脫穎而出，分別榮獲團體組優等及民營事業組優等，展現宜蘭縣深耕環境教育之豐碩成果。

環保局長許嘉琦表示，國家環境教育獎是所有從事環境教育工作的個人或團體爭相競逐的榮耀，各縣市皆推薦最優秀代表參與選拔，由初審、複審到決審實屬不易，代表宜蘭縣的人禾基金會與頭城農場在經過一系列評選後最終獲得佳績，展現本縣民間團體與民營事業長期投入環境教育工作的努力，也感謝各單位持續以實際行動推廣永續理念，讓宜蘭的環境教育從場域走入民眾日常生活。

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環保局表示，第十屆國家環境教育獎選拔展現全國推動環境教育之多元成果。宜蘭縣將持續結合學校、民間團體及產業力量，共同推動環境教育與永續發展，鼓勵更多單位投入環境行動，讓環境教育向下扎根，擴大社會影響力。

人禾環境倫理發展基金會表示，基金會長期以「維繫環境倫理、促進永續發展」為核心理念推動環境教育，透過教育行動深化民眾對自然環境的理解與關懷，培養公民參與環境行動的能力與責任感。多年來除經營羅東自然教育中心，並協助推動仁山植物園環境教育工作外，也與雙連埤、南澳朝陽等社區合作推展生態保育、環境教育及地方永續發展。近年持續投入溪流保育、生態保全型農業及資源循環等議題，透過場域經營、課程研發及跨域合作，將環境教育從在地實踐逐步拓展至全臺各地。

頭城休閒農場表示，農場長期以循環農業及永續發展理念推動環境教育，將「從菜園到餐桌、從廚餘到堆肥」的循環模式融入農場經營與課程設計，透過實際體驗引導民眾認識環境與永續生活的重要性。其中「森林餐桌」及「從餐桌認識農漁業」等特色課程，結合在地食材、飲食文化與環境教育，深化民眾對土地與生活的連結。近年並積極推動低碳遊程及企業ESG合作，串聯縣內環教場域夥伴共同推動綠色旅遊與永續生活，使農場成為連結生產、教育與環境行動的示範場域，持續擴展環境教育與永續生活的社會影響力。