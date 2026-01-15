國家生技醫療品質獎 國泰醫獲銅獎11標章認證

第二十八屆「國家生技醫療品質獎暨SNQ國家品質標章」頒獎典禮，國泰醫院十五日表示，除榮獲銅獎殊榮，更同時囊括十一項標章認證，涵蓋心血管手術、癌症治療、罕病照護、慢性病整合、智慧醫療與生殖醫學等多元領域，展現醫院在臨床創新、智慧科技與病人照護上的全面建樹。

這次獲得銅獎的主題為「智能管理引領器械革新—導入人因工程提升醫療設備周轉率」，透過智慧醫療系統整合即時定位技術，成功跳脫傳統供應物流模式，打造器械行動化的智能醫療環境。導入人因工程設計後，設備定位率、盤點率與維修率皆達百分之百，設備搜尋時間由二十分鐘縮短至一‧六分鐘。

盤點時間由十六小時縮短至二‧八小時，病人平均等待時間縮短百分之七十三，醫療作業時間減少百分之七十八，大幅提升醫療效率與病人照護品質。系統同時建置設備電子履歷與自動化盤點機制，以支援採購決策與資源永續管理。這項計畫不僅獲得國際期刊刊登，更獲選世界醫院聯盟「最佳創新方案」，成為國際醫務管理領域的典範。

值得一提的是，除了銅獎之外，國泰醫院總共榮獲十一項SNQ標章，涵蓋心血管手術、生殖醫療、癌症治療、罕病照護、慢性病整合、外科創新、血管瘤治療、智慧醫療、急重症管理與護理照護等多元領域。