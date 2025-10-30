國家產學大師獎名單今出爐 黃炳照及李達生獲殊榮

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今(30)日公布今(2025)年國家產學大師獎獲獎名單，國立台灣科技大學教授黃炳照及國立台北科技大學教授李達生獲殊榮，黃炳照率先提出「無陽極鋰電池」概念，近10年主持38件產學合作案，總計畫經費近億元，並取得59件發明專利、技轉金逾4400萬元；李達生的研究聚焦於「節能減碳智慧化與AI導入」，近10年共主持55件產學合作案，簽約金額近3億元，技轉金額逾千萬元，皆對推動產學合作有卓著貢獻。

教育部技職司科長鄭淑真說明，針對「工程」、「電資」、「人文、設計、藝術」、「商管及民生」、「農業科學、生技及護理」等5項領域所推薦的技專校院教師，教育部、國科會、經濟部、產業及全國技專校院組成評選小組，評選出實務研發成果具原創性與前瞻性特色、且致力培養專業技術人才之獲獎者。

黃炳照長期致力於電池與氫能燃料電池材料研發，率先提出「無陽極鋰電池」概念，成功開發具高能量密度、低成本且高安全性的電池技術，能量密度可達現有鋰離子電池的2倍，並發表約70篇相關論文，建立國際領先地位，他亦提出高值化產氫電解技術，提升綠氫的產業可行性。

黃炳照產學合作案對象包括台塑、鴻海、中鋼、友達、明基、光寶等，總計畫經費近億元，並將研究成果融入課程設計，藉由實驗課程訓練學生理論與分析應用能力，也熱心培育國內電化學能源領域高科技人才，且積極推動台德電池長期合作計畫。

此外，李達生的研究聚焦於「節能減碳智慧化與AI導入」，將控制理論、資料科學、AI演算法整合至冷凍空調節能、儲能與建築智慧能源管理、與AI於高耗能工業製程中的應用，所開發之AI智慧燃燒控制技術，實際導入於宜蘭焚化廠，將AI技術運用於垃圾熱值分析及廢棄物清運稽核系統，使焚化效能提升至92%，榮獲環境部全國焚化廠查核評鑑特優獎。

李達生近10年指導學生團隊獲得21項全國競賽獎項，例如去年「Trade Like a Pro模擬交易競賽」第3名、2022年「永續能源創意實作競賽」銀牌、2020年「太陽光電創新應用產品設計競賽」最佳特別獎等，讓產學合作、人才培育及資源整合發揮綜效。

