國家癌症心理照護指引完成 醫院主推 未來盼銜接社區

癌症已連續43年蟬聯國人十大死因之首，在癌症的治療過程中，心理照護也是一大關鍵，卻往往被忽略。台灣心理腫瘤醫學學會創會理事長方俊凱今天(9日)表示，在衛福部委託下，該會已完成國家癌症心理照護指引，接下來將由醫院端擔任推動主力，未來希望能進一步銜接至社區心理諮商，為癌友與家庭撐起心理支持的防線。

癌症是國人健康威脅的頭號殺手，2023年癌症時鐘再度撥快，平均每3分48秒就有1人罹癌。在癌症病人的醫療照護過程中，除了身體的疾病治療外，病患面對生命突來的死亡威脅，心理照護是另一重大議題。國外研究便顯示社會心理介入模式可提升病患的生活品質，延長病患的存活率。

台灣心理腫瘤醫學學會創會理事長、馬偕醫院精神醫學部醫師方俊凱9日受訪表示，2007年台灣癌症病患自殺死亡率為每10萬人有110人，顯著高於一般民眾自殺死亡率每10萬約有12人。近年來，醫療技術與癌症照護大幅進步，但民眾對於癌症的恐懼度卻未明顯降低，許多癌症病患在尚未好好接受治療前便被「擊垮」，此時便須癌症心理照護、亦即心理腫瘤學介入，這不但影響病患後續的就醫型態、治療順從度，也能提升生活品質以及緩解焦慮、憂鬱。

方俊凱指出，該會大力推動心理腫瘤學納入國家癌症照護指引，並在衛福部委託下於去年完成製作國家癌症心理照護指引，不但包括所有癌別，還特別針對乳癌病患與家屬製作心理照護指引，相關指引尚待正式公布。他說：『(原音)去年的確衛福部心健司有委託台灣心理腫瘤醫學學會做這個相關的癌症心理照護指南，那其中有兩樣已經完成了，有一樣是廣泛的癌症病人和家屬的一個照護指南，就是所有的癌症別就包含在內，乳癌病友的部分也有特別的做。』

方俊凱表示，國家癌症心理照護指引出爐後，下一步便是交由醫療機構落實。他指出，癌症心理照護主要從住院端著手，這是最具效益的方式，護理師會針對癌症患者使用「困擾溫度計」或「心情溫度計」，再依個案需求啟動後續心理照護，情況較嚴重的個案則由接受過癌症病患心理照護課程訓練的心理師進行心理諮商。

方俊凱指出，大多臨床心理師或諮商心理師皆未學習過癌症病患的心理照護，反而是醫師與護理端做過較多相關研究，國家癌症心理照護指引推出後，將先由醫院端擔任推動主力，未來則希望能與社區端連結，讓基層診所的心理師均具備癌症心理照護能力，承接已痊癒或出院的個案，在病患重建過程針對預防復發提供心理支持。

※珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。