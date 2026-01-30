「國家科技寶藏－科學家的秘密基地2.0」展覽開幕

【記者 王雯玲／高雄 報導】國科會轄下國家實驗研究院（國研院）及國家太空中心（太空中心），與國立科學工藝博物館（科工館），以及位於宜蘭蘇澳的奇麗灣珍奶文化館（珍奶文化館）合作，在珍奶文化館辦理為期一年的「國家科技寶藏－科學家的秘密基地2.0」展覽，昨（1/29）日正式開幕，藉由平時難得一見的科技展品、有趣的科學遊戲，以淺白的科學知識進行介紹，讓年輕學子及家長、老師對國家級科研單位所做的高科技研發工作能有初步認識，並能從中學習基本的科學知識，提升科學素養。

廣告 廣告

「國家科技寶藏－科學家的秘密基地2.0」自2024年12月至2025年12月在科工館展出一年，廣受好評，現移展至宜蘭蘇澳，服務東部地區民眾。這是科學闖關遊戲的大型展場，闖關者來到展場後，首先要在註冊機台輸入基本資訊，獲得專屬遊戲ID或QR code，之後就可以前往八大秘密基地開始探索體驗。

首先來到國家儀器科技研究中心（國儀中心）展區，國儀中心是臺灣產學研界的「創意實現夢工廠」，可提供各式客製化尖端光電儀器設備，推動科研進步。闖關者在這裡擔任光譜科學糾察隊，透過觸控螢幕，以神奇的光學檢測技術，辨識出各種物體獨有的光譜訊息來解決問題，包含進行品質檢測、分辨物體中的雜質、不同的材料或外來物種，甚至還能識別水果甜度的高低。完成任務後取得光譜方塊，即可通關。

接著進入國家地震工程研究中心（國震中心）展區，國震中心配合震前準備、震時應變、震後復建之需要，發展地震工程新技術，以減輕地震災害損失。在這裡，闖關者將扮演抗震工程師，先透過淺顯易懂的動畫認識隔減震工程原理，之後進行體感互動，左右移動身體來承接正確的隔減震元件，並避開錯誤的物件，以強化抗震大樓。現場亦提供木製積木及耐震紙模型屋，讓闖關者自行組裝、搖晃，體會不同結構房屋耐震能力的差異。

再來是科技政策研究與資訊中心（科政中心）展區，科政中心是國家的重要智庫，憑藉對全世界各種政治、經濟、社會、教育、醫療……等資料的統計分析，提供政府科技政策的施政依據。在這裡有依據「PRIDE政策研究指標資料庫」來設計的是非題遊戲，闖關者擔任研究人員的最佳小幫手，必須仔細解讀螢幕中的圖表資訊，然後選出正確答案，答對六題即可幫助研究人員成功建出知識高塔。藉由答題的過程，認識各種數據指標背後的意義，並對世界現況有更多的認識。

在進入國家高速網路與計算中心（國網中心）展區，國網中心陸續打造了多台運算功能強大的超級電腦，提供學研界高效能運算服務，幫助科學研究向前邁進，也推進人工智慧（AI）的進展。觀眾在此化身超級電腦工程師，運用電腦基礎的二進位知識，依照節奏按下代表0與1的按鈕，指揮超級電腦高效運算，解決大量的運算任務。

然後來到國家生物模式中心（生物模式中心）展區，生物模式中心運用動物模式、細胞模式、電腦模式來模擬人類疾病的模式，提供藥品及醫材所需的實驗設計及委託試驗服務。實驗鼠是動物模式的重要幫手，闖關者擔任實驗室人員，透過觸控螢幕與實物感應等三種趣味小遊戲，認識實驗室裡的「英雄鼠」：研究代謝疾病的基因改造胖胖鼠；研究藥物控制的螢光大鼠；缺乏免疫細胞、研究腫瘤及藥物測試的阿凡達鼠。除了理解這些英雄鼠的貢獻，也延伸對生命教育的啟發。

進入台灣半導體研究中心（半導體中心）展區裡，半導體中心建立了半導體製造、封裝測試、IC設計、矽智財、系統整合等開放性資訊與服務平台。臺灣是半導體王國，但半導體晶片是如何做出來的呢？在這裡先透過動畫一步步解析半導體晶片製造的過程，再讓闖關者填補製造過程的空缺處， 即可使積體電路裝置發光。

再來是台灣海洋科技研究中心（海洋中心）展區，海洋中心自主設計研發各種海洋探測科儀設備，並支援科學研究、海洋工程及國土調查等任務。在這裡展出「勵進」研究船與水下機器人（remotely operated vehicle, ROV）的水下探測成果，闖關者化身為海洋探測專家，操作水下機器人ROV，在深海展開刺激的探勘行動，在限時內搜尋並找到5樣隱藏於海底的神秘目標物，感受水下科技如何改變人類對海洋的理解。

最後一站是國家太空中心展區，太空中心歷年來已發射多顆衛星，現並積極研發火箭科技。闖關者首先須為火箭裝填正確的燃料與氧化劑，再變身太空人，利用搖桿遠程操控火箭閃避隕石及太空垃圾等障礙物，最後順利將衛星發射至外太空。本區亦展示臺灣發射的衛星模型，讓闖關者不但能深入體驗太空探索的奇妙過程，激發其對太空科學的興趣，並能對臺灣在太空領域的成就有更全面的認識，為未來的太空人才培養播下種子。

國研院蔡宏營院長表示，國研院的四大任務是「建構研發平台、支援學術研究、推動前瞻科技、培育科技人才」，其中「培育科技人才」這項工作，長期以來是針對大學生及碩博士生，協助他們在科學研究領域的發展；但是近年來國研院也開始往下扎根，因為「幫助中小學生建立對科學的興趣，並培養科學素養」也是非常重要的事，因此國研院致力把尖端科技轉化為有趣的科學遊戲，希望能對提升全民科學素養有所幫助。

國家太空中心太空教育辦公室鄭琮生總監指出，太空中心在這次特展中，展示了多顆衛星模型及發射火箭的互動式機台。參觀者可以操作火箭發射模擬器，感受倒數計時與火箭升空時的震撼，並了解衛星與火箭的緊密關聯。希望能在孩子們心中播下一顆種子：科學不再是課本上枯燥的公式，而是可以觸摸、可以體驗、可以挑戰的奇妙旅程。

科工館李秀鳳館長表示，科工館致力於科普教育的資源輸出，希望透過與觀光工廠的合作，為宜蘭的學子建構一個更便利、更豐富的課外教學場域。這種「博物館－產業－校園」的鏈結，正是推動科學教育在地扎根的最佳途徑。

奇麗灣珍奶文化館陳家昇創辦人指出，為擔負企業的社會責任，珍奶文化館提供場地、水電及人力資源，免費開放民眾及學生參觀，希望讓科學的種子在蘭陽平原深耕發芽。此外，珍奶文化館本身就是綠建築，在這裡可以見證綠建築的相關指標；館旁緊臨新城溪出海口，是宜蘭重要的小燕鷗繁殖熱區；而且除了嚴肅的科學議題，奇麗灣也希望藉此機會推廣臺灣引以為傲的珍珠奶茶美食文化，希望參觀的民眾能享受美食與科技結合的全方位觀光體驗。

「國家科技寶藏－科學家的秘密基地2.0」展覽將在奇麗灣珍奶文化館地下一樓展出一年，歡迎民眾來館參觀，親身體驗這些好玩的科學遊戲，同時一睹國家科研成果的精妙之處。（圖／記者王雯玲翻攝）