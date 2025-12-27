國家級智庫 觀光研訓院明年掛牌

記者郭曉蓓／臺北報導

為促進觀光，行政院規劃明年成立「財團法人臺灣觀光研訓院」，定位為「國家級智庫」，盼打造臺灣成為一個具備永續管理、友善環境與多元體驗旅遊的好所在，明日將先成立籌備處。行政院副院長鄭麗君26日主持「行政院觀光產業振興諮詢會議」第4次會議時表示，觀光是可以讓臺灣共好、讓世界看到臺灣的重要途徑。

找出臺灣特色 向國際說故事

鄭麗君致詞時表示，該會議自今年1月成立以來，始終秉持「部會合作、產業對話、專家參與」的精神，建立溝通合作橋梁。今年1月至11月，國際旅客總計762.4萬人次入境，較去年同期成長9.64%；在國旅方面，上半年國旅總旅次、旅遊總支出皆持續成長。

鄭麗君指出，交通部觀光署研擬各項計畫，希望朝向「永續觀光」的總目標，落實「觀光主流化」，透過跨部會合作，從「體驗深化」與「價值升級」兩大核心出發，推動包括生態旅遊、文化觀光、休閒旅遊、會展、演唱會經濟等，提升臺灣觀光體質；同時推出「北回之巔旗艦計畫—微笑南灣IN臺灣」與「永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0」兩大4年期旗艦計畫，找出臺灣特色，向國際說故事；還有正在研議中，以山海縱橫軸線串聯國家級觀光體驗的「臺灣大縱走」計畫。

鄭麗君表示，臺灣觀光研訓院將在明年成立，與產業界共同協力，強化國際行銷、觀光政策調研、人才培育認證等；並強調，觀光是可以讓臺灣共好、讓世界看到臺灣的重要途徑，也是一個幸福產業，可以擴大內需、振興地方經濟；中長期目標更希望打造臺灣成為一個具備永續管理、友善環境與多元體驗旅遊的好所在。

形塑觀光品牌 健全產業生態圈

鄭麗君指出，成立臺灣觀光研訓院是總統賴清德「國家希望工程」的重要承諾之一，行政院長卓榮泰更將臺灣觀光研訓院定位為「國家級智庫」，透過調研進行策略規劃，在國際上形塑國家觀光品牌，由內而外健全觀光產業生態圈。

由於臺灣觀光研訓院將於明日成立籌備處，訂定各種人事規章、進行空間規劃，鄭麗君也請觀光署邀請產業界深入溝通，期能於明年7月前正式掛牌成立，回應國人的殷殷期盼。

鄭麗君主持「行政院觀光產業振興諮詢會議」第4次會議，期盼各部會通力合作，打造臺灣成為永續、友善、多元體驗旅遊的好所在。（行政院提供）