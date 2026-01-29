國家級科研走進宜蘭科學家的秘密基地2.0蘇澳開展

國家國家科技寶藏開展首日吸引許多學生前來動手體驗。（記者張正量攝）

記者張正量／宜蘭報導

國科會轄下國家實驗研究院、國家太空中心攜手國立科學工藝博物館，並與宜蘭蘇澳奇麗灣珍奶文化館合作辦理「國家科技寶藏－科學家的秘密基地2.0」特展，二十九正式開幕，展期長達一年，將國家級科研成果帶進東部，讓民眾近距離認識高科技研發世界。

主辦單位表示，此次展出以「闖關體驗」為核心，規劃八大秘密基地，涵蓋光譜檢測、耐震工程、科技政策分析、超級電腦運算、生醫研究、半導體製程、海洋探測與太空科技等領域。參觀者透過互動遊戲與操作任務，化身科學家、工程師或研究人員，在動手體驗中理解艱深的科學原理，提升學習趣味與參與感。

國研院院長蔡宏營表示，除支援學術研究與前瞻科技外，國研院近年更積極向下扎根，將尖端科技轉化為易懂、有趣的科普內容，培養中小學生的科學素養。太空中心指出，透過火箭與衛星互動模擬，盼激發孩子對太空探索的熱情。科工館與奇麗灣也期望結合博物館、產業與在地教育資源，打造寓教於樂的全方位科學體驗。

「科學家的秘密基地2.0」於奇麗灣珍奶文化館地下一樓展出，免費開放參觀，邀請民眾一起探索科技的無限可能。