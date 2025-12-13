國家級繪本故事屋花蓮開幕 館藏逾3000冊免費開放

（中央社記者張祈花蓮縣13日電）文化部在花蓮文化創意產業園區打造「繪本故事屋」，是東部第一座國家級繪本閱讀示範基地，館藏超過3000冊，今天起正式啟用。

文化部長李遠出席開幕典禮致詞表示，曾陪伴2名孩子創作15本繪本，也認為台灣有很多繪本創作者，上任後便大動作徵選繪本作家，從900名報名者中徵選出30人，培訓1年，希望成為未來的繪本新秀。

李遠表示，他任內首創繪本及圖文書創作及出版行銷獎勵、金繪獎等措施，期望在幾年後看到台灣的繪本實力「彎道超車」日本跟韓國。

他說，「花蓮不遠，只要愛上它，就很近」，花蓮具備美麗又神秘的條件，所以全國最大的繪本故事屋及流行音樂AI實驗基地都設在花蓮文創園區。

李遠表示，花蓮正在災害重建中，文化部做了很多準備，透過文化活動全力協助花蓮的文化產業及觀光。

繪本故事屋位於花蓮文創園區第6棟建築物，原受0403震災受損，文化部完成歷史建築修復、提升耐震安全，同時打造親子免費閱讀空間。

負責營運管理的台灣生活美學基金會表示，繪本故事屋提供繪本展示、閱讀角落、彈性活動區、嬰幼兒友善書區及AR互動體驗等服務，以兒童角度出發，規劃出13大選書主題，館藏超過3000冊。

台灣生活美學基金會表示，開放時間為每週二至週日上午10時至下午6時，週一休館，並與新象繪本館、花蓮縣故事協會合作，未來以每月一主題方式推出導讀、體驗與延伸課程。

在地縣民江姓媽媽說，相較圖書館較制式的空間，繪本故事屋設計更活潑，有樹洞或小屋，讓小朋友可鑽進去看書，是花蓮很少見的空間。（編輯：龍柏安）1141213