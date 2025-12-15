國家級認證的神作！馬克宏表揚《33號遠征隊》TGA奪獎：法國的榮耀

TGA 2025 上大放異彩的回合制角色扮演遊戲《光與影：33號遠征隊》，共橫掃 9 項大獎，奪下了象徵最高榮譽的「年度最佳遊戲」（Game of the Year）。而這項成就引起了法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的關注，他在個人 Instagram 上公開發文祝賀開發團隊 Sandfall Interactive，稱讚這是法國遊戲產業的歷史性時刻。

法國公司首次拿下 TGA 2025 GOTY大獎。（圖源：光與影:33號遠征隊）

馬克宏在貼文中強調，這是首次有法國遊戲獲得這項全球性的殊榮，不只是蒙佩利爾當地的驕傲，更是整個法國的榮耀。他在文中提到：「恭喜 Sandfall Interactive 的團隊。為當代以及後代樹立了榜樣！」當然，這並非馬克宏首次公開提到該作品，早在遊戲發售後達成 100 萬銷量時，他就大讚《光與影：33號遠征隊》是目前歷史上評價最高的遊戲之一，並驕傲的說：「沒錯，它是法國製的」認為 Sandfall Interactive 的大家都是法國大膽創新精神的典範。

《Clair Obscur: Expedition 33》在 TGA 2025 中可謂最大贏家，除了年度最佳遊戲外，還囊括了最佳遊戲指導、最佳 RPG、最佳美術指導及最佳配樂與音樂...等大獎。Sandfall Interactive 工作室總監 Guillaume Broche 在獲獎致詞中難掩激動，表示團隊僅是一個由 30 多人組成的小型工作室，這一切對他們而言如同夢想成真。甚至在年末如金搖桿等獎項中，靠著玩家碾壓一切的得票率，獲得多項大獎。