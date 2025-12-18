國家級警報地震！台北感受特大 地震中心揭主因：未來3天恐有規模5餘震

記者陳韋帆／綜合報導

今（18）日晚間19點32分花蓮外海發生芮氏規模5.1地震，林祖慰指出，未來3天不排除有規模4.5~5餘震發生。（圖／三立新聞網）

今（18）日晚間19點32分花蓮外海發生芮氏規模5.1地震，深度僅31.6公里，屬於淺層地震，持續時間約3秒。震央花蓮最大震度達4級，宜蘭3級，南投、桃園、新竹、新北市、彰化2級，台中、苗栗、台北市等地區則為1級。

12/18 19:32 地震。（圖／取自中央氣象署）

氣象署地震測報中心科長林祖慰指出，本次地震已達到國家級警報發布標準，並針對花蓮地區發布警報。林祖慰表示，後續預期未來3天內，仍有芮氏規模4.5至5的餘震發生可能，提醒民眾提高警覺。

他指出，本次地震成因為東部海域歐亞板塊與菲律賓海板塊轉彎交接處發生碰撞所致。該區域屬於地質活動頻繁的地震好發區域，所以屬於正常現象。

至於台北地震體感較大的原因，林祖慰說明，台北市與新北市雖然此次震度較小，但在盆地效應下，震波能量在盆地內往返傳遞，導致民眾體感上有明顯放大現象。

最後，中央氣象署呼籲，面對可能發生的餘震，民眾應做好防震準備，並注意居家物品固定，避免地震發生時受傷。

