國家級警報沒跳別緊張 iPhone還藏一條地震通知

【記者趙筱文／台北報導】不再當國家級警報邊緣人，其實iPhone早就內建另一套地震提醒機制。每次地震發生，不少人都在等「國家級警報」跳出，但基地台一塞就什麼都沒有。事實上，iPhone用戶只要開啟「增強安全提示」，就能多一條地震預警管道，甚至還會顯示震央位置示意圖，幫助快速判斷風險。

「增強安全提示」是Apple提供的災害補充警示功能，目前僅在台灣與美國開放。當地震、洪水等緊急狀況發生時，系統會主動透過推播方式通知使用者，作為政府示警之外的另一條資訊管道。

不過要注意，這項功能需升級至iOS 26.2以上才能使用，且提示畫面與提示音都和國家級警報不同，並不會互相取代，而是有機會在災害發生時同時出現。

國家級警報是透過電信簡訊（Cell Broadcast）發送，一旦地震發生、同時間大量用戶收訊，基地台就可能出現壅塞，導致警報延遲甚至漏收，這也是不少民眾常抱怨「沒收到警報」的原因之一。

相較之下，iPhone的增強安全提示是透過Wi-Fi或行動網路推播，並可與周邊Apple裝置同步，因此在大型地震情境下，能成為簡訊之外的備援通知管道，降低收不到示警的風險。

在資訊呈現上，增強安全提示也更直覺。除了文字說明外，畫面還會搭配震央位置與影響範圍示意圖，讓使用者一眼就能判斷自己是否位在警戒區內，而不必再自行查詢地震資訊。

另外，若開啟「改進提示傳送功能」，系統會分享使用者的大約位置給 Apple，以加快災害範圍比對與推播速度，在部分情況下，提示甚至可能比政府警報更早跳出。

▪️iPhone使用者

▪️系統版本需為iOS 26.2（含）以上

▪️地區設定在台灣（或美國）

▪️打開 「設定」→「一般」→「關於本機」，確認系統版本為iOS 26.2以上

▪️回到「設定」→「通知」

▪️捲動至畫面最底點選「增強安全提示」後開啟「地震警示」

透過iPhone內建的設定開啟地震的增強安全警示。趙筱文攝

