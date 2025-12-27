國家級警報為何15.2秒後才發出 氣象署：地震深度較深且在外海

27日深夜11時05分台灣東部海域發生芮氏規模7地震，震央在宜蘭縣政府東方32.3公里處，深度72.8公里，屬於中層地地震。（圖：氣象署網站）

27日晚間23時05分台灣東部海域發生芮氏規模7地震，全台有感，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里處，深度72.8公里，屬於中層地震。氣象署於15.2秒後發出國家級警報，外界質疑警報為何15.2秒過後才發出，氣象署地震測報中心科長陳達毅晚間表示，主要是地震深度較深且在外海。

陳達毅表示，27日晚間發生規模7.0地震，位置為宜蘭外海，深度達72.8公里，與菲律賓海板塊和歐亞板塊碰撞有關，因菲律賓海板塊往北隱沒，地震發生在板塊隱沒位置，加上地震深度很深，對台灣影響廣泛，北台灣、中台灣最大震度達4級，整個台灣有感，南部震度也有3級，這起也針對全台各縣市發布國家級警報。

廣告 廣告

陳達毅指出，以震度最大4級的花蓮，搖晃21秒，台北、新竹、新北、桃園、苗栗搖晃10秒左右，27日晚間地震對全台非常有感，搖晃時間持續有10秒左右。國家警報第一報在地震發生之後15.2秒後幾乎對全台各縣市發布國家級警報，第二報加發連江、金門、屏東、澎湖，連外島都發布國家級警報，發布時間15.2秒和16.3秒，主要是地震深度比較深，且在外海。

由於921大地震為規模7.3強震，陳達毅指出，去年0403花蓮地震規模7.2，接下來規模大於7.0的就是27日晚間這一起，深度比較深且在外海，因此造成廣泛震動且時間長，但相對不會有太大災害，不過未來要多加小心餘震發展趨勢，要提高警覺、多加小心。