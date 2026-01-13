國家級警報狂響！7縣市低溫特報 冷到明天

即時中心／潘柏廷報導

中央氣象署今（13）日上午10時42分針對7縣市發布「低溫特報」，並指出受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今日晚至明（14日）上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請民眾注意。

氣象署表示，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，發布寒冷的「黃色燈號」。

對此，氣象署呼籲民眾，注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

