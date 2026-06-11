國家級警報響起！梅雨鋒面回馬槍來了 大雷雨狂炸屏東

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中央氣象署於今（11）日下午4時02分針對屏東縣恆春半島及部分山區發布大雷雨即時訊息，並同步透過災防告警系統（PWS）向當地民眾發送細胞廣播簡訊。這波劇烈對流天氣影響時間預計持續至下午5時32分，氣象署提醒警戒區內的居民與遊客，務必防範短延時強降雨、9級以上的強陣風及密集的閃電落雷。

中央氣象署於今（11）日下午4時02分針對屏東縣恆春半島及部分山區發布大雷雨即時訊息，並同步透過災防告警系統（PWS）向當地民眾發送細胞廣播簡訊。（圖／氣象署）

本次大雷雨的陸上影響範圍相當廣泛，主要涵蓋屏東縣南端的恆春鎮、車城鄉、滿州鄉，以及山區的獅子鄉與牡丹鄉；而在沿海地區方面，恆春鎮與車城鄉的海岸線也同步列入示警範圍，海面恐出現瞬间大浪，能見度也將大幅降低。

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氣象署強調，由於劇烈天氣正在或即將發生，強烈陣風極易導致路樹被吹垮、電線或廣告招牌掉落，民眾在戶外活動時應特別留意掉落物。在交通行車方面，受到大雨影響，路面將變得相當濕滑且能見度低，行駛中的車輛若遭遇強風暴雨，應立即減速慢行、注意用路安全，並配合相關單位宣導，切勿冒險行經容易積水或淹水的低窪區域。

面對嚴重的雷擊風險，氣象署也給出具體的避險建議。大雷雨期間，民眾應盡量待在結構安全的建築物內，並遠離山頂、屋頂、涼亭或獨立大樹下；若不幸位於無法即時避難的空曠區域，應立即蹲下並盡量減少身體與地面的接觸面積。在室內時，則應避免使用行動電話或其他帶有插頭的電器（如電腦），同時切勿接觸天線、水龍頭、水管或鐵絲網等金屬裝置，並避免使用蓮蓬頭淋浴，以防雷擊突波造成傷害。

此外，由於正值午後對流旺盛時期，沿海與近海地區的風險同樣劇烈。氣象署呼籲沿岸民眾應暫停所有海灘活動，並盡速尋找安全地點避難，絕對要避免從事釣魚、划船、游泳等水上活動。海上作業的船隻與船員則必須隨時收聽無線電或廣播警訊，密切注意天氣變化，雷雨期間應儘速進入船艙，避免停留在甲板或接觸未接地的金屬物品。若在過程中意外發現龍捲風生成，應立即遠離發生區域，並小心靠近大型機具設備，以防範突發性的強風與巨浪襲擊。

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