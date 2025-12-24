國家級警報響！ 台東卑南規模6.1地震 最大震度5弱
台北市 / 林彥廷 綜合報導
中央氣象署今（24）日下午17:47左右台東地區附近發生芮氏規模 6.1 地震，震央在台東縣政府北方 10.1 公里 ，位於台東縣卑南鄉，地震深度11.9公里。
各地震度：
台東縣地區最大震度 5弱
花蓮縣地區最大震度 4級
屏東縣地區最大震度 4級
高雄市地區最大震度 3級
南投縣地區最大震度 3級
台南市地區最大震度 3級
嘉義縣地區最大震度 3級
雲林縣地區最大震度 3級
嘉義市地區最大震度 3級
彰化縣地區最大震度 3級
台中市地區最大震度 2級
苗栗縣地區最大震度 2級
宜蘭縣地區最大震度 2級
新竹縣地區最大震度 2級
新竹市地區最大震度 2級
桃園市地區最大震度 2級
新北市地區最大震度 2級
台北市地區最大震度 2級
澎湖縣地區最大震度 1級
