國家級警報響！4縣市大雷雨 「7縣市山區」明日雨量預測達停班課標準
4縣市大雷雨即時訊息，慎防劇烈降雨與強陣風！中央氣象署對嘉義縣番路鄉、大埔鄉與台南市南化區、屏東縣三地門鄉響起國家級警報；此外，最新雨量預測，共有7縣市山區雨量達停班課標準。
中央氣象署今（9日）16時公布最新風雨預測，今日20時至明（10日）20時，共有7縣市山區雨量達停班課標準，包含新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區，是否停班停課，以各縣市政府決策公布為準。
依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，「水災」的停班課標準為未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，或因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全，得發布停止上班及上課。
中央氣象署針對「嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時18分止。氣象署提醒，旺盛的對流常伴隨雷電、劇烈降雨與強陣風，甚至可能出現冰雹，並使能見度變差，威脅戶外活動，影響行車與航行安全。
嘉義縣番路鄉、大埔鄉與台南市南化區響起國家級警報，中央氣象署16時18分對嘉義縣草山溪（葫蘆谷）、台南市後堀溪（千層岩瀑布）發布災防告警，持續時間至18時18分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。
屏東縣三地門鄉響起國家級警報！中央氣象署15時17分對屏東縣沙漠溪（海神宮）發布災防告警，持續時間至17時17分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。氣象署提醒，遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
截至16時23分觀測全台降雨量，高雄市六龜區「六龜」219毫米、台中市和平區「雪山橋」181.5毫米、嘉義縣阿里山鄉「二萬坪」173.5毫米、台中市和平區「大雪山」172毫米、台中市和平區「水利署雪嶺」170毫米、台中市和平區「大雪山埡口」169.5毫米。
滯留鋒面及西南氣流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署13時50分發布豪雨特報，今日下午至明日高雄山區及屏東山區有局部豪雨或大豪雨，新竹縣、台東山區與苗栗、台中、南投、彰化、雲林、嘉義縣、台南、高雄、屏東地區、蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，其他地區及澎湖有局部大雨發生的機率。
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