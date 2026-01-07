國家衛生研究院30周年 打造全民健康照護藍圖 深耕醫藥研究

國家衛生研究院7日舉行30周年院慶，國衛院長司徒惠康期望國衛院將持續從制度面著手，協助政府及國人完善健康照護體系。（國衛院提供／謝明俊苗栗傳真）

位在苗栗縣竹南鎮的國家衛生研究院，7日舉辦30周年院慶，包括準中研院長陳建仁、苗栗縣長鍾東錦等到場慶賀，國衛院長司徒惠康期望國衛院將持續從制度面著手，協助政府及國人完善健康照護體系，勾勒出完整的全民健康照護藍圖，守護國人健康。

國家衛生研究院於1996年誕生，成為國內唯一任務導向的醫藥衛生研究機構，7日舉辦30週年院慶大會暨音樂會，邀請中研院準院長陳建仁擔任特別演講嘉賓，苗栗縣長鍾東錦及衛福部次長莊人祥等到場祝賀。

國衛院表示，國衛院以「增進國人健康福祉、提升醫藥衛生水準、發展醫藥科技、培育醫學人才」為宗旨，30年來一路從篳路藍縷到穩健茁壯，目前已經成立8個研究所、5個研究中心，持續針對台灣最重要且最迫切的健康議題與需求進行前瞻性的研究與規劃。從癌症、感染症及成癮等專科醫師培訓，到定期評估全國醫事相關人力及資源，從傳染病預防、慢性病控制到推動基因體分析，從環境健康議題到疫苗、新藥研發與新興生物科技開發，從蚊媒傳染病防治、高齡醫學、原民健康到優化兒童醫療照護等基盤建設，國衛院始終扮演領頭羊的角色。

國衛院長司徒惠康表示，國衛院具有絕佳的協調力、整合力、公信力與獨立性，能夠有效串接全國醫療、科研、業界與政府體系，30年來建立了台灣癌症臨床研究聯盟、台灣微生物抗藥性監測聯盟、國家人體生物資料庫整合平台、健康大數據永續平台、台灣高齡長者健康老化長期追蹤聯盟、建立跨世代高齡追蹤資料庫等國家極為珍貴的研究資源，豐富了台灣的生醫研究量能，也在國際間建立了良好的合作與聲譽，成為國際合作的重要窗口，更讓研究成果能真正回饋於臨床與社會。

為慶祝30週年院慶，國衛院自去年9月起陸續舉辦多場國際學術研討會，關注醫藥衛生領域多項議題，如癌症研究、環境醫學及公共衛生、精準健康與精準醫學、新興傳染病及抗藥性、兒少與高齡醫學及照護、精神醫學、生醫工程應用、氣候變遷與蚊媒傳染病等各個面向，並與科博館合作規劃特展，預計於今年年中開幕，持續推廣科學教育的普及。舉辦健走、繪畫比賽、攝影比賽、運動會、科普日OPEN HOUSE等活動，在交流同仁與鄰里感情的同時，也展現國衛院人文感性的面貌。

國衛院強調，國衛院不僅是一個研究機構，更是一個鏈結國內外學術、臨床、產業與民間力量的健康創新平台，始終秉持科學專業、服務社會的精神，致力於國人健康的提升與前瞻醫療技術的發展。

