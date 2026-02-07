國家語言生活節 登場

為響應聯合國每年二月廿一日「世界母語日」所揭示的語言多樣性精神，文化部以「共存、共榮、共創」為核心價值，昨（七）日起連二日首度移師高雄衛武營國家藝術文化中心舉辦「二○二六世界母語日-國家語言生活節」，文化部長李遠、立法委員許智傑、客家委員會常務副主任委員廖育珮、原住民族委員會專門委員瑪勒芙勒芙‧杜妲利茂、連江縣副縣長陳冠人、各縣市政府代表，以及國家語言發展專家學者，包含關懷文教基金會董事長周清玉、手語推廣者顧玉山等共同出席。

今年國家語言生活節以「母語星際漫遊」為主題，象徵臺灣豐富多元的國家語言，如同一座座彼此呼應、閃耀交會的星系，邀請民眾走入一場橫跨聲音、身體與記憶的「語宙旅程」，在日常生活的縫隙中，重新遇見母語的美與力量；開幕由紙風車劇團帶來臺灣台語版經典大戲《諸葛四郎》，以生動俚語與熱血敘事，喚醒世代共同的英雄記憶。

文化部長李遠致詞時特別以母語臺灣客語打招呼，並以臺灣台語致詞，李遠表示，語言是最能代表國家文化的象徵，從他在書展中看到暢銷書排行榜第一名是以臺灣台語書寫的《日花閃爍：台語的美麗詞彙&一百首詩花》，形容太陽穿過樹葉形成樹影的日花兩字，就很難用簡單的華語表現；再如有越來越多年輕一代的客語作家、原住民族作家，用母語寫下屬於自己文化的故事，如今的臺灣早已脫離過去被規定只能講華語、不能講台語的「文化霸權」年代。來一趟「語言生活節」就能看見各種語言間的互相欣賞，每一個語言都是臺灣最美的國家語言。

今（八）日下午則由唐美雲歌仔戲團帶來星光版《孟婆客棧：世紀婚禮》，在臺灣台語戲曲與當代劇場的交會之中，為生活節注入既傳統又前衛的戲劇能量；娜麓灣樂舞劇團重現卑南族神話《Saliyaliyan-印象kasavakan》，讓族群記憶以舞蹈與歌聲再次流動。此外，這次特別規劃的「聲音藏在」聾聽共融演出，由臺灣手語表演者領銜，結合影像、聲音與手語敘事，展現母語文化的包容性，也回應當代社會對多元感知與共融藝術的想像。

今年更特別於衛武營三樓閱讀窩設置長達一個月的繪本故事區，包含有聲區與聲控互動區，提供逾六百本各國家語言繪本圖書及有聲書；自即日起至三月八日每週六、日，共辦理四十場說故事、互動體驗、閱讀推廣或遊戲等相關活動，讓親子一起透過聲控留下屬於自己的語言印記及閱讀時光。現場亦推出實境遊戲《語宙救援行動》，透過「聽、看、動、說」的關卡，引導孩子與年輕族群在遊戲中自然開口、自在使用母語及集章體驗。