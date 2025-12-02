國家警光獎頒獎典禮登場 張榮興勉勵員警為打擊犯罪、改善交通持續奉獻

警政署於今（2）日下午2時30分，在大禮堂舉行「114年國家警光獎頒獎典禮」，經過評審縝密嚴格的審查，選出共82組得獎團隊及個人並接受公開表揚；另邀請專業表演團體開場及進行反黑金槍毒詐宣導，結合科技與舞蹈之展現，讓與會嘉賓享受一場寓教於樂之聲光盛宴；中場由高雄市原住民警察樂團演唱原住民組曲及「我們都是一家人」歌曲，象徵全國警察團結一心共同打擊、對抗犯罪；終場則由歌星向蕙玲壓軸獻唱「友情」等精選國、台語歌曲，頒獎典禮就在悠揚的歌聲中畫下完美的句點。

今年警政署從全國各警察機關薦報88個團體及94位個人績優的事蹟中，甄選出30個績優團體及52位個人績優警察人員。圖：警政署提供

警政署表示，今年警政署從全國各警察機關薦報88個團體及94位個人績優的事蹟中，甄選出30個績優團體及52位個人績優警察人員，由內政部長劉世芳、中華民國警察之友總會理事長蔡明忠及理事葉力誠，與警政署署長張榮興，於頒獎典禮中共同頒發精美獎座給獲獎的優秀警察團隊及人員。

其中，警政署提到，新北市警察局於去(113)年7月至今年6月間，總計檢肅治平對象120人、首惡及成員共749人；查獲各級毒品1700餘公斤；偵破電信網路詐欺集團443件、查緝詐欺犯嫌3969人、查扣不法所得10億2598萬餘元，另防制詐欺共計2618件、成功攔阻總金額計21億5651萬餘元；查獲各類槍枝計81枝，成績斐然，有效淨化社會治安，保障民眾生命、財產安全，榮獲團體組偵查犯罪類第1名。

另外，在個人獎項部分，警政署表示，打擊詐欺類獨占鰲頭的是台北市警察局小隊長林書玄，林書玄破獲全國首例律師結合公股銀行行員等共組詐欺洗錢集團案件，並查扣不法所得逾6000萬元之動產及不動產，績效卓著，且因該案促使主管機關稽核銀行裁罰史上最高2200萬元罰鍰，相關銀行亦主動配合修正多項內控缺失，有效抑制詐欺及洗錢犯罪氣焰。

張榮興表示，現今社會因高度科技與金融活動多元及廣泛地結合，除造就經濟發展外，也導致犯罪手法複雜多變，因此警政署積極與百工百業攜手合作，實施反詐、識詐宣導等，全面預防及遏止犯罪，同時也有賴於全體警察人員持續精進專業智能及提升案件偵辦技巧，對抗日新月異的各類犯罪型態，以打造社會安居樂業的生活。張榮興也期勉此次獲獎團體及警察人員在接受表揚之後，能更勇於承擔更大之挑戰，並本著「治安沒有最好，只有更好」之精神，不畏艱辛，為打擊犯罪及改善交通等警政工作持續奉獻，贏得國人的肯定與支持。

