國家警光獎 員警分破律師和地面師涉詐獲個人獎

（中央社記者黃麗芸台北2日電）國家警光獎頒獎典禮今天登場，北市警察局小隊長林書玄偵破全國首例律師結合公股銀行員涉詐案，刑事局偵查正李清智查獲首宗台版地面師偽造代筆遺囑詐騙集團，都獲個人組獎項。

警政署下午舉辦「114年國家警光獎」頒獎典禮，包括內政部長劉世芳、警政署長張榮興、中華民國警察之友總會理事長蔡明忠和理事葉力誠都共襄盛舉，並頒發獎座。

劉世芳致詞表示，這個獎項已經舉辦9年，大家都知道警察工作非常辛苦，不管是查緝黑金或槍毒詐等犯罪，只要人民有需求之處，都看得到警察除暴安良、保家衛國，要向全國的警察說一聲辛苦了。

她說，警察的工作是與時並進，不僅要有好的體力、智慧、和科技偵辦力，自律和團隊合作都非常重要，也包括許多警眷在背後默默的支持。

劉世芳提到，得獎者林書玄耗費許多心力破獲全國首例律師結合公股銀行員涉詐案件，查扣不法所得逾新台幣6000萬元動產和不動產，且促使主管機關開出稽核銀行裁罰2200萬元罰鍰，績效卓著。隨著犯罪集團國際化，警方辦案的腳步也不會停歇。

接著，張榮興也表示，感謝警友總會長期支持警政工作，這次警光獎共選出30個團體、52名個人獎項，也是警察獎項中的最高榮譽，獲獎者表現都出類拔萃，讓台灣治安表現在全球也名列前茅，也期許大家工作之餘，也要有健康的生活和運動，並謝謝大家的努力。

蔡明忠說，他承諾每年捐贈1000萬元作為得獎獎金，警光獎活動是由警友總會最高顧問葉國一所發起，如今也傳承下一代接棒續辦，會秉持宗旨成為警察最堅強後盾；葉力誠也表示，自己從父親葉國一手中接棒後，會繼續將警光獎辦下去，讓警政工作更加順利、警察無後顧之憂。

警政署透過新聞稿表示，今年從全國各警察機關薦報88個團體及94名員警個人績優事蹟中，甄選出30個團體及52名個人績優的警光獎得主。

其中，新北市警察局於民國113年7月至114年6月間，總計檢肅治平對象120人、首惡及成員共749人；查獲各級毒品1700餘公斤；偵破電信網路詐欺集團443件、查緝詐欺犯嫌3969人、查扣不法所得10億餘元，另防制詐欺共計2618件、成功攔阻總金額計21億餘元；查獲各類槍枝計81枝，成績斐然，榮獲團體組偵查犯罪類第1名。

個人獎項部分，打擊詐欺類獨占鰲頭的是林書玄；另外，李清智偵破國內首宗「台版地面師」偽造代筆遺囑詐騙集團，集團分工角色包含律師、里長、員警、書記官、戶政人員、地政士等專業人士，利用行政機關法規漏洞，成功詐騙多筆無人或遭漠視遺產得手，偵破此案具有指標性意義，地政機關等單位也修正更嚴謹的法規。

警政署公共關係室專員蕭建宏這次也獲得個人組綜合評量類獎項，其為律定各警察機關新聞發布及回應媒體遵循的基準，研修「警察機關新聞發布及傳播媒體協調聯繫作業規定」，並提供適切輿情處置作為建議，強化警政議題正面論述，加強行銷警政治安成效。（編輯：方沛清）1141202