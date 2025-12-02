國家警光獎 表揚82組治安菁英

警政署從各警察機關薦報88個團體、94名個人績優事蹟，甄選出30個團體、52名個人，2日舉行國家警光獎頒獎典禮，國家警光獎打擊詐欺類第1名由警政署長張榮興（左）頒獎給台北市警局小隊長林書玄（右）。（郭吉銓攝）

有「警界奧斯卡」之稱的「國家警光獎」2日頒獎，共82組團體與個人獲獎。台北市警局小隊長林書玄破獲全國首例律師結合台灣銀行行員共組詐團案，讓金管會開出史上最高2200萬元罰鍰，獲打詐第1名。內政部長劉世芳讚許：「全台灣公務員，警察形象一定是第1名！」

今年警政署從各警察機關薦報88個團體及94位個人績優事蹟，選出30個團體及52名包括打擊黑、槍、毒、詐等類別的個人獲獎，由劉世芳、中華民國警察之友總會理事長蔡明忠及理事葉力誠，與警政署長張榮興頒獎。

廣告 廣告

新北市警局去年7月至今年6月間，檢肅治平對象120人、首惡及成員749人，查獲1700餘公斤毒品；偵破電信詐團443件、逮捕犯嫌3969人、查扣不法所得10億餘元，另攔阻金額破21億元，查扣81把槍，績效卓著，獲團體組偵查犯罪第1名。

個人獎項部分，打詐獨占鰲頭的北市小隊長林書玄，破獲律師結合台銀行員共組詐團案，查扣逾6000萬元動產及不動產，促使金管會稽核台銀，裁罰史上最高2200萬元罰鍰，讓銀行修正內控缺失，有效抑制犯罪氣焰。

劉世芳指出，警察辛苦，全民都看得到，未來「警察節」一定會放假。她提到，犯罪集團國際化，所以辦案腳步也不能停歇；今年辦了很多國際論壇，也拜訪很多國際刑警組織，代表警察持續國際化。

張榮興表示，台灣治安全球第4名，但治安沒有最好，只有更好。犯罪手法多變，警政署積極與百工百業合作，實施反詐、識詐宣導，全面預防及遏止犯罪，同時精進科偵技巧，讓人民安居樂業。

警光獎是由警友總會最高顧問葉國一每年捐贈1000萬元舉辦，今年第9屆。昨典禮還邀高雄市原住民警察樂團演唱原民組曲及《我們都是一家人》，象徵團結打擊犯罪，終場則由歌星向蕙玲獻唱《友情》等歌曲。