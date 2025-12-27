國家警報大作！東部海域23:05發生規模7地震 網驚：感覺921重演
今天（12/27）晚上11時5分，台灣東部海域發生規模7.0強烈地震，國家警報狂響，根據氣象署資訊，震央位在北緯24.69度、東經122.08度，距離宜蘭縣政府東方約32.3公里，震源深度為72.8公里。由於搖晃猛烈，且持續時間長，網友紛紛發文關心，「震成這樣！感覺921歷史要重演！嚇壞，大家平安嗎？」
根據氣象署資訊，這次地震多地有明顯震感，宜蘭縣、新北市、花蓮縣、台北市、基隆市、桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、台東縣、嘉義縣市、台南市的震度都達到4級。
快訊/23:05宜蘭外海規模7強震 全台劇烈搖晃！各地初判4級以上
96歲阿公住院醒來「第一件事開手機看賴清德」 本尊暖心留言：祝健康呷百二
這個年難過！60億大廠精金科技關掉南科廠 4條產線全停
