國家警報大響 台東卑南6.1極淺層地震全台有感

台東縣卑南鄉今(24)日傍晚5點47分發生芮氏規模6.1地震，全台有感。氣象署表示，研判未來3天至1週有規模5.5至6餘震。地震當時大麻里出現地鳴。

突然間天搖地動，牆上的婚紗照，向盪鞦韆一樣左晃晃右晃晃，民眾感受到劇烈晃動嚇得叫出聲，趁著震動稍稍趨緩，連褲子都還沒穿好，就趕緊衝出門避難，而不只民宅藥局內的員工也被嚇壞，原本好好的在顧店，沒想到東西全都突然掉了下來，員工見狀開始手忙腳亂，拔腿往外狂奔，台東縣卑南鄉下午5點多發生芮氏規模6.1地震，還有社區因此傳出有瓦斯外洩，社區廣播說：「盡量不要做任何的動作，不要開瓦斯。」

民民們全都聚集到了外頭，大家面面相覷你看我我看你，消防人員獲報也趕緊到場，全副武裝要來解決這個瓦斯外洩問題，中央氣象署地震測報中心主任吳健富說：「這地震的深度，我們測出來的深度是11.9公里，大概接近12公里，是一個極淺層的地震，這個地震震央的位置，包含卑南這個位置有到5弱的一個震度，然後在比較靠近的包含台東市，還有花蓮的富里，還有屏東縣的山地門，這邊都有4級的一個震動。」

不只震央卑南太麻里更有民眾PO出監視器，表示自己聽到了好大的地鳴聲，而山上還有民眾吃飯吃到一半被嚇壞，抱著小朋友趕進往外逃，適逢平安夜不少民眾都在享受過節氣氛，沒想到突然被地震打擾，不過所幸目前並沒有嚴重的災情傳出。

