國家警報大響！台東地震北部明顯有感 蔣萬安秒發臉書籲牢記防震3步驟

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

今（24）日下午台東地區發生有感地震，國家警報響於17：47響起，台灣多地明顯感受到搖晃，台北市亦感受到明顯晃動。台北市長蔣萬安第一時間透過臉書向市民示警，提醒注意安全、慎防餘震，並呼籲民眾牢記防震要領。

今日下午台東地區發生有感地震，台北市長蔣萬安第一時間透過臉書向市民示警，提醒注意安全、慎防餘震。（圖／鄧宇婷攝）

蔣萬安即在臉書發文表示：「市民朋友晚安，剛剛發生有感地震，請市民朋友注意自身安全，當心餘震。」蔣萬安同時提醒，地震當下務必牢記防震三原則「趴下、掩護、穩住」，並呼籲民眾在搖晃期間避免搭乘電梯，以降低風險。他也指出，若有任何緊急狀況，可撥打1999或119進行通報。

廣告 廣告

蔣萬安表示，後續也將持續向市民更新北市府所掌握的第一手資訊，確保市民安全與即時應變。他呼籲市民保持警覺，留意後續可能發生的餘震，做好必要的防災準備。

更多FTNN新聞網報導

傳上海盼蔣萬安表態「友中」 梁文傑：相信他有智慧才縮短行程

上海傳要求「友中」表態？因應1219事件只赴半天 蔣萬安：雙城論壇是持續市政交流

蔣萬安鐵腕展魄力？觀傳局取消霸粉歌手王aden跨年演出

