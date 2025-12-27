國家警報狂響！台灣東部海域規模7.0強震來襲 多地震感明顯

今（27）日晚間11點05分，台灣東部海域發生芮氏規模7.0的強烈地震，震央位置位於北緯24.69度、東經122.08度，距離宜蘭縣政府東方約32.3公里，震源深度為72.8公里。此次地震引發全台多地明顯震感，宜蘭縣、台北市、新北市、花蓮縣等地震度達到4級，甚至遠至金門縣也測得1級震度。

今（27）日晚間11點05分，台灣東部海域發生芮氏規模7.0的強烈地震。（圖/氣象署提供）

根據交通部中央氣象署的地震報告，此次地震已達到災防告警系統（PWS）發送門檻，幾乎全台有感。

其中，宜蘭地區震感最為明顯，蘇澳、頭城、宜蘭市等地均測得4級震度，其他如基隆市、台北市、新北市、台中市、桃園市、南投縣、彰化縣、台東縣、花蓮縣、苗栗縣、雲林縣、台南市、新竹縣、新竹市及嘉義縣、嘉義市等地也受到波及，震感達到4級。中天新聞網台北辦公室明顯感覺搖晃，搖晃時間持續數秒，令人驚恐不已。

