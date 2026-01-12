國家警報狂響！宜蘭外海21:31發生規模5.3地震 最大震度3級雙北搖晃
今（12）日晚間9點31分，台灣東部海域發生芮氏規模5.3地震，震央位於宜蘭縣政府東方24.9公里，震源深度70.3公里。宜蘭縣、桃園市、新竹縣最大震度達3級，北台灣多個縣市均有感。
根據中央氣象署地震觀測網即時資料顯示，宜蘭縣南澳最大震度達3級，頭城、宜蘭市、冬山、內城、大同、南山為2級，蘇澳1級。桃園市與新竹縣地區最大震度同為3級。
此外，新北市、花蓮縣、台北市、台中市、南投縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、嘉義縣最大震度為2級。基隆市、台東縣、雲林縣、嘉義市、台南市最大震度則為1級，顯示此次地震影響範圍廣泛。
