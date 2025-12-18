國家警報響！ 花蓮外海5.1地震 最大震度4級

花蓮外海於周四晚間7點32分發生芮氏規模5.1地震，最大震度4級就在花蓮，國家級警報大響，民眾家中懸掛物品左右擺盪。地震震央位於花蓮東部海域，深度31.6公里，宜蘭縣達3級震度，南投、桃園、新竹縣市、彰化市為2級，台中、台東、苗栗、台北等縣市則為1級。地震中心表示，此次地震是因菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊交界活動所引發，預估未來三天內可能還會有規模4.5至5的地震發生。

花蓮外海發生地震最大震度4級。（圖／TVBS）

花蓮地區的震度達4級且持續超過3秒，天花板垂墜掛飾明顯左右擺盪，車庫裡的車輛也被震得上下晃動。當地民眾反應不一，有人表示感覺還好，因為正在忙碌中沒特別感受到；也有民眾認為對花蓮人來說這次地震算是小的。花蓮東大門夜市攤商則表示因為正忙於營業，沒有特別感受到地震。值得注意的是，花蓮「原住民一條街」的牌樓上周才因地震斷裂拆除，正在維修尚未裝回，所幸這次地震並未造成其他災情。

地震中心科長林祖慰解釋，這起地震發生的區域正好位於菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊碰撞擠壓的轉彎交界處。他進一步說明，在北緯24度以北區域，是菲律賓海板塊向北隱沒到歐亞大陸板塊；而南邊則是歐亞大陸板塊隱沒到菲律賓海板塊。雖然花蓮地區震度達4級且持續超過3秒，其他地區的震動時間較短，但台北盆地因高樓效應，民眾也有明顯感受。

林祖慰強調，未來三天內可能還會有規模4.5至5的地震發生，提醒民眾後續幾天仍要多加留意地震活動。整體而言，此次地震雖然引發國家級警報，但並未造成重大災情，僅對花蓮地區造成短暫影響。

