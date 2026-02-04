國家醫療品質獎競賽 嘉基榮獲智慧醫院全機構標章 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒嘉義新聞)【記者吳東林／嘉縣報導】在醫療體系加速邁向數位轉型與智慧化的關鍵時刻，嘉義基督教醫院於第26屆NHQA國家醫療品質獎「智慧醫療類」競賽中，榮獲『智慧醫院全機構標章』最高肯定，並一舉囊括智慧服務組「綜合服務流程」、「藥事服務流程」兩項優良標章，以及「行政管理」、「住院（含加護病房）」、「手術服務」與「門診服務」流程四項標章，共獲六項殊榮。此一成果不僅展現嘉基橫跨全院、全面整合的智慧化實力，也凸顯智慧醫療已深度融入日常醫療服務，成為支持醫療品質與病人安全的重要基石。

嘉基院長陳煒表示，智慧醫院的核心精神，從來不是單純導入先進科技，而是回到「以人為本」的初衷，重新檢視每一項與病人、家屬及醫療人員息息相關的服務流程。嘉基透過系統整合與跨部門協作，讓科技成為輔助臨床決策、降低風險與提升效率的工具，協助醫護人員減輕行政負擔，將更多心力專注於病人照護本身。

陳院長再次指出，在「綜合服務流程」方面，嘉基的智慧應用橫跨環境管理、教學研究與社區健康三大領域。環境管理導入行動巡檢系統、門禁管理、清潔機器人，以及水電與機房即時監控與警示系統，並打造兼顧節能、安全與舒適的智慧手術大樓，實踐醫療品質與永續發展並進。教學研究則透過E-learning、E-portfolio及大數據分析支持教學與研究推動，結合3D列印、物聯網、AI研發與數據交換計畫，並發展擬真教學及VR／AR輔助訓練，累計創新研發成果已取得23件專利。於社區健康與長照服務方面，嘉基自出院準備階段即串聯病人後續照護資源，並整合多元長照體系，透過智慧平台積極推動高齡者健康管理，提供更連續、完善的照顧服務。

嘉基表示，本次獲獎的『智慧醫院全機構標章』，強調以智慧醫療改善病人服務與健康結果，嘉基在「綜合服務流程」與「藥事服務流程」兩大面向表現尤為突出獲優良標章認證，同時也全面通過行政管理、住院（含加護病房）、手術與門診服務流程之標章認證，展現智慧化應用已落實於醫院各層面。

在「藥事服務流程」面向，嘉基以病人用藥安全為核心，建構涵蓋藥品管理、處方開立、調劑覆核、給藥至用藥衛教之全流程智慧化防誤機制。透過條碼與物聯網技術，強化藥品流向追蹤與庫存管理，並導入 AI 影像辨識之點滴藥物覆核系統，有效降低人為錯誤風險；同時更首創化療藥品安定性之智慧提示與檢核功能，進一步提升高風險用藥的安全防護。另結合智慧分流與自動化設計，大幅縮短病人等候時間，使藥師得以專注於專業判斷與病人溝通，全面提升藥事服務效能與用藥安全品質。

此外，在行政管理、住院（含 ICU）、手術及門診等服務流程中，嘉基亦導入多項以病人為核心的智慧服務，例如提供支援東南亞語言的 360 度實景導覽、多元用藥說明 QR Code，提升本地民眾與新住民就醫的可近性與理解度；並結合遠距醫療與多元模組報到系統，建置高齡者優先看診與檢查之綠色通道，使病人得以即時掌握清楚、完整的就醫資訊。再透過數據驅動的管理與決策支援，即使在高負荷醫療情境下，仍能維持醫療品質的穩定與病人安全。

陳院長強調，嘉基將持續深化智慧醫療應用，結合永續治理與ESG理念，讓科技不僅提升效率，更成為支持醫護、守護病人、連結社區的重要力量。他也特別感謝全院同仁長期以來在智慧醫療推動、流程優化與病人安全上的投入與努力，此次榮獲多項國家醫療品質獎標章，不僅是對現階段成果的肯定，也象徵嘉基在智慧醫院發展道路上，持續精進、穩健前行。