國家醫療品質獎頒獎 高醫在「傑出醫療」類別獲3項白金獎與2項金獎

第26屆NHQA國家醫療品質獎，高醫一舉拿下3 項白金獎與2 項金獎。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

全國最具指標性的第26屆NHQA國家醫療品質獎頒獎，高醫在「傑出醫療」類別中表現亮眼，憑藉 AI 腎結石快速篩檢、創新傷口照護、複雜性兒少保護、癌症早期篩檢及性別友善醫療等多項跨域主題成果，一舉拿下3項白金獎與2項金獎。

此外，尤其AI 腎結石快速篩檢曾在2024 年獲得歐洲泌尿科醫學會「Helmut Haas Award」最高貢獻獎，是唯一獲此殊榮的亞洲團隊；另在2025亞太資通訊科技聯盟大賽代表臺灣參賽獲得銀獎，也獲得賴清德總統的召見；這項技術不但受到國家新創獎的肯定，也得到經濟部科研成果價值創造計畫（創價2.0）1500萬的挹注，讓台灣泌尿醫療科技創新成果，成功登上國際舞台。

高醫指出，此次獲獎充分展現醫學中心持續精進醫療品質、回應社會需求的整體實力。

此外，被譽為我國生醫界「奧斯卡獎」的第28屆 SNQ 國家品質標章，高醫17組參獎團隊亦全數通過認證，通過率達100%；綜觀2025年各項全國指標性醫療品質競賽，高醫累計榮獲84項品質相關認證與獎項，創下歷年新高，再度寫下醫療品質新紀錄。

王照元院長表示，這些成果的關鍵不在於得獎本身，而在於品質改善是否持續發生於每日的臨床現場。未來，高醫將持續以病人安全為核心，累積制度化改善能量，讓醫療品質不僅被看見，更能被病人真實感受，穩健走在全院共同前行的品質之路。