國家重要民俗 東山碧軒寺佛祖走古香路回關仔嶺碧雲寺過年





2011年由文化部登錄為國家重要民俗的東山碧軒寺迎佛祖暨遶境的送駕大典，恭送正二媽觀音佛祖回關仔嶺碧雲寺祖家過年，於農曆12月23日(國曆2月10日)清晨6時展開，信眾以徒步方式走古香路隨行。農曆正月初十，再迎請正二媽回碧軒寺，途經東山、白河等20個庄頭。台南市長黃偉哲、副市長葉澤山、姜淋煌、立委陳亭妃、市議員蔡育輝等多人出席起駕儀式，參拜並護送觀音佛祖登轎。

東山碧軒寺迎佛祖暨遶境相傳源自道光12年（西元1832年）的張丙之亂，白河關仔嶺碧雲寺被焚毀，供奉的觀音佛祖轉至今東山區安奉，地方人士再興建碧軒寺祭祀。後來演變為農曆12月23日送駕回關仔嶺碧雲寺祖家過年、正月初十回駕東山碧軒寺。每年回駕隊伍維持山區徒步方式，結合地方陣頭藝能特色。回駕過程中的換香、換花、換轎等3換民俗，為當地獨有文化。

這項民俗為東山、白河地區的年度民俗盛會，送駕大典於清晨6時起展開。大批信眾頂著寒風，隨香陪伴正二媽觀音佛祖，走古香路回白河關子嶺火山碧雲寺過年。7時22分起駕，碧軒寺外信眾大排長龍鑽轎腳祈福。隊伍經過一番跋涉，於下午2時順利安座。佛祖至關仔嶺碧雲寺過年後，將前往白河區南寮、東山區李仔園（3年一次）等地遶境賜福。

白河分局表示，為維護活動期間交通順暢與民眾安全，警方加強沿線交通疏導與安全維護。2月26日農曆正月初十迎請佛祖回鑾東山碧軒寺回駕儀式，遶境隊伍沿途行經東山區中興南路、達雲路、青葉路及育德街等，警方也會派員疏導交通，屆時籲請用路人和過往車輛配合。

