國家門面旁破爛不堪！民眾痛批路不平、路樹爆長、垃圾一堆

桃園市大園客運園區，隨著開發逐漸成型，吸引不少民眾購屋入住。但有民眾抱怨該區內人行道凹陷破損不堪，路樹無人修剪，甚至還可見大型廢棄物等，痛批國家大門旁最新重劃區，無人管理，樣貌破爛不堪。市府養工處回應，路不平部分將請廠商修補，並橫向聯繫市府環保局清理。

大園客運園區緊鄰桃園國際機場，距離桃園航空城特定區約7公里；距離青埔高鐵特區約9公里，車程約15分鐘左右即可到達。近期隨著桃園航空城的擴大開發、周邊的青埔、南崁等區域房價上漲，而房價相對低的客運園區，成不少人購屋的新選擇。但該處重劃區道路凹陷、人行道破損、路樹雜草無人修剪，遭民眾痛斥國門旁座新重劃區樣貌破損不堪。

桃園市大園客運園區，隨著開發逐漸成型，吸引不少民眾購屋入住，有民眾抱怨該區內人行道凹陷破損不堪，路樹無人修剪，甚至還可見大型廢棄物等，痛批國家大門旁最新重劃區，無人管理，樣貌破爛不堪。(廖姮玥攝)

民眾痛斥，大園客運園區道路凹陷、人行道破損、路樹雜草無人修剪，垃圾遍布，且明年2月將分里卻無人管理，直言「要繼續擺爛嗎？」路平、路燈亮等應是最基本的，怒批國門旁這座新重劃區樣貌破損不堪。

國民黨議員徐其萬表示，過去不斷要求市府將大園區內各重劃區的街道權責畫分清楚，路平、路燈亮、人行道及路樹修剪是道路安全最基本的條件，大園是國門重要地區，航空城亮麗發展，但周邊基本的街道市容卻破爛不堪，市府應重視、加速改善，避免成第三世界。

養工處說明，針對民眾反應大園環區東路、環區南路除草後，發現很多垃圾在一些土地上、路也不平問題，將編列經費一併進行修繕；另外道路清潔屬環保局權責，會橫向通知環保單位。環保局回應，接獲養工處通報後會立即派員清除，並與養工處持續保持聯繫。

