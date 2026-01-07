國家門面求售！台北101釋股15.1%找買家 底價曝光

台北101大樓公開釋股15.1%。李政龍攝



資誠普華國際財務顧問公司今（7）日宣布，接受委託舉辦台北金融大樓公司普通股股權之公開標售，並已於2026年1月6日公告徵求有興趣的投資人。本次標售的普通股合計約占台北101股權之15.1%，持有人為中聯信託公司，目前由中央存款保險公司以接管人身分辦理本次標售。

資誠普華財顧表示，本案為台北101股權罕見的公開標售，預計將分為A、B兩標進行標售：A標為統包，投資者須一次購買所有股權（即15.1%）；B標為分包，投資者可選擇購買部份股權（最小投資門檻為1%）。依公告底價每股新台幣38.7元計算，A標底價約新台幣86億元、B標最小投資門檻底價約新台幣5.7億元。

台北101大樓為台灣的國家門面，本體為信義區首屈一指的國際辦公大樓、裙樓是北台灣業績第一的精品百貨、其獨特的觀景台更是國內外旅客到台北必訪的知名景點，每年吸引大量的觀光人潮，是全台灣最知名的國際地標。

資誠普華財顧指出，台北101近年在優秀管理團隊的帶領下，業務表現逐年成長、財務狀況高度透明。投資者透過本次標售成為101大樓的股東，將可獲取長期穩健的股利投報並參與未來增長，實為機構法人與高資產投資人之理想投資標的。

資誠普華財顧表示，1月6日至1月16日為領標期，資格標繳交截止日為1月23日；價格標投標期間為2026年2月4日至2月9日，並預計於2月10日開標。

