國家防疫一體聯合行動計畫 衛福部：16億經費盼立院支持

為因應新興傳染疾病與抗生素抗藥性等問題對人類造成的威脅，行政院已提出「國家防疫一體聯合行動計畫」。衛福部次長莊人祥今天(27日)表示，此行動方案明年所需的經費新台幣16億元已納入總預算案，盼立法院朝野能夠支持，讓整體計畫於2026年至2030年執行，以達到超前整合、全面監測、快速應變、健康共榮等目標。

總統府27日召開「健康台灣推動委員會第六次會議」，衛福部在會中提出「國家防疫一體政策」報告。

衛福部次長莊人祥報告時指出，新興及再浮現疾病的大流行、氣候變遷加劇健康風險、食品安全與水污染風險增加、抗生素抗藥性的擴散，與環境生態系統變化增加病原傳播機會，讓全球面臨須跨域治理的主要健康威脅，「防疫一體」（One Health）已成為各國際組織聯合倡議做為因應未來與國家永續發展挑戰的前瞻治理機制。

莊人祥表示，為響應聯合國四方組織所提出的「One Health聯合行動計畫」，行政院在政務委員陳時中邀集跨部會協調，並舉辦農業部、環境部、衛福部等跨部會工作坊，盤點國內現況，討論整合性策略後，於今年6月正式對外宣布啟動「國家防疫一體聯合行動計畫」，將串連各部會監控平台，整合監控環境、食品、動物、植物，降低疾病發生可能。

莊人祥說，「國家防疫一體聯合行動計畫」訂於2026年至2030年執行，2026年的經費需求新台幣16億元已納入預算案待立法院審議，盼請立院朝野支持。

莊人祥也指出，行政院已成立「國家防疫一體政策會報」協調分工，並請衛福部、農業部、環境部及內政部加速擬定「國家防疫一體聯合行動計畫」，從院層級的政策會報啟動聯合行動方案，再結合總統府「健康台灣推動委員會」的討論規劃，盼能達到強化整合制度框架、減少新興傳染病風險、控制消除地域性人畜共通疾病或被忽視的熱帶疾病傳播、強化食品安全風險評估、遏制抗生素抗藥性大流行，以及將環境整合納入防疫一體等六大路徑重點。莊人祥說：『(原音)為健全管理及橫向聯繫機制，行政院已成立國家防疫一體政策會報，今年4月30日發布設置要點，由院長指定陳時中政委擔任召集人，衛福部次長擔任副召集人，其餘委員由農業部、環境部、內政部次長及專家學者共15人組成。另外在政策會報下設立五項工作小組，指定主政部會綜整工作。』

莊人祥最後強調，政府希望透過啟動「國家防疫一體聯合行動計畫」，建立常態化跨部門協調平台，使各部門熟悉合作模式並共享資源，也能結合人類、動物氣候、環境等監測系統，進行全面性的風險評估，再透過即時辨識風險，跨部門資源快速投入應對，以維護國人健康，促進農業生態之永續發展。