國家防疫一體計畫明年啟動 投入16億元預算

行政院日前通過「國家防疫一體聯合行動計畫」，推動防疫一體（One Health）治理，透過跨部會合作，降低新興傳染病、抗生素抗藥性、食品安全等健康風險。衛福部次長莊人祥指出，此行動方案目標2026至2030年執行，明年預算16億元已送交立法院。

總統府今進行「健康台灣推動委員會」第6次委員會議，針對「長照3.0」、「國家防疫一體政策」進行報告。衛福部次長莊人祥說，全球健康威脅日益複雜，新冠、禽流感等新興疾病，食品安全與水污染、抗生素抗藥性擴散、環境生態變化等，顯示生態系統、動物健康與人類健康息息相關，需要跨部門整合對策處理。

衛福部次長莊人祥今日針對「國家防疫一體政策」進行報告。（翻攝自總統府頻道）

莊人祥指出，國家防疫一體聯合行動自去年12月，由政委陳時中跨部門協調規劃，今年3月行政院成立「國家防疫一體政策會報」，邀集衛福部、農業部、環境部、內政部共同參與，陸續討論執行策略及工作項目。目標訂在2026至2030年間執行，明年所需經費16億元，已納入預算內，送入立院積極爭取朝野支持。

莊人祥說明，行動方案6路徑，包括強化人類、動物、植物與環境防疫一體，整合制度框架；減少來自新興及再浮現人畜共通疾病流行與大流行風險；控制及消除地域性人畜共通疾病、被忽視熱帶疾病與病媒傳播疾病；強化對食品安全風險評估、管理及溝通；遏制抗生素抗藥性大流行；將環境整合納入防疫一體。期望透過超前整合、全面監測、快速應變，達到健康共榮。

