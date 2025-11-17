國家電影中心二期土地長期閒置蔣根煌促收回 侯友宜承諾依法收回

248251117a05

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市新莊地區一塊重要公共建設用地，因國家電影及視聽文化中心二期工程進度長期停滯而持續閒置，已引起諸多市民向民代反映。新北市議員蔣根煌指出，這大片土地的閒置嚴重影響新莊地方發展與市民使用權益，他強調公共建設不能因中央進度緩慢而空等，市府應迅速解決閒置問題，將土地用於興建地方急需的公共設施。

蔣根煌日前在市議會專案報告中明確表態，既然中央政府至今仍無具體進展，新北市府就應該把土地收回，推動市民真正需要的建設。他強調，市民需求是推動公共建設的首要方向，不能持續浪費寶貴的土地資源。

針對此案，新北市長侯友宜回應指出，當初新北市承諾提供土地協助建設，但中央連100坪的協拍中心使用權都不願釋出。他強調，若中央政府持續無進展，市府將堅守立場，依法收回土地，確保這塊寶貴資源能被妥善利用。

蔣根煌表示，他將持續與市府合作，待土地依法收回後，將立即進行完善規劃與開發。他承諾，會確保二期土地成為新莊區重要的文化與休閒據點，兼顧地方發展與公共利益，推動新莊生活圈持續前進。

