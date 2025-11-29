國家MRT搜救犬救援能力認證 16組達國際標準 (圖)

其他人也在看
香港大火／驚傳有賊趁火打劫！坐計程車偷物資 藝人怒轟：比乞丐還可憐
香港大埔宏福苑五級大火，燒毀許多居民的家園，上千名災民無家可歸，政府和民間力量合力協助提供安置住所和生活所需，大量物資湧入附近街坊供災民和救難人員索取。怎料竟傳出有人趁火打劫，讓投入物資站當志工的藝人痛批：「比乞丐還可憐！」鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
高齡者有8.7%仍在做志工 研議提高商業保險年齡限制
（中央社記者曾以寧台北28日電）國內65歲以上高齡人口有8.7%仍在做志工，總數超過39萬人。為讓服務時安全更有保障，衛福部次長呂建德今天表示，已與金管會研議，將商業保險的志工投保年齡提高至80歲。中央社 ・ 23 小時前
暖! 高雄男錢包不見 台中警霸氣掏1000元助返家
中部中心／張喬羿、林韋志高雄有民眾開車到台中，結果在超商購物時，錢包掉了，前往警局求助，案件處理告一段落後，員警發現，車主滿臉愁容，一問才知道，他沒辦網銀，身上沒現金，員警聽了，霸氣直接掏出1000元無償贊助，還說如果真的想還錢，就捐給弱勢團體吧！警車亮著警示燈，緩緩開回警局前，但下車的一男一女，不是嫌犯，只是普通老百姓。原來，這對情侶，從高雄開車到台中找朋友，沒想到，回程在便利商店，錢包搞丟了，趕緊報警求助。暖! 高雄男錢包不見 台中警霸氣掏1000元助返家（圖／翻攝畫面）調閱監視器發現，錢包被一名身穿保全外套的男子撿走，後續需要比對、追查、聯絡、做筆錄，一番折騰後，縱使知道錢包去向，這位民眾，還是一臉愁容。兩人身上沒多帶現金，又都沒辦網銀，身無分文，連加油都成難題，怎麼回高雄家？人生低潮處，來了一股暖流。暖心警掏1千元助民眾返家 曾榮獲好人好事楷模（圖／民視新聞）暖警出手了，自掏腰包，相挺1000元，小錢藏著大愛，這名27歲陳姓員警，已經在警界服務6年多，剛調職到新轄區，霸氣助人，也曾榮獲好人好事楷模。派出所上演人情味戲碼，當事人平安返家後，臉書發文感謝，大讚他在寒冷夜裡，被暖心的太陽照亮。原文出處：高雄情侶錢包不見回不了家 台中警霸氣掏１千元助返家 更多民視新聞報導台中8旬翁卡車陣動彈不得 英勇男奮不顧身衝車道援助民生小確幸！減稅大紅包來了 明年免稅門檻出爐、696萬戶受惠徐春鶯遭羈押！白竟批迫害中配 賴清德：若違法國家須依法處置民視影音 ・ 1 天前
捐血送牛排券！ 現場備薑母鴨 7百民眾挽袖救血荒
台中市 / 綜合報導 國內血液庫存量告急，為鼓勵大家踴躍挽袖捐血，在台中有民間團體辦捐血活動，為了吸引人潮推出捐血250CC送知名餐廳牛排券1客、500CC2客，還準備熱騰騰的薑母鴨，讓捐完血的民眾補身體，光是上午就有近700位民眾替血庫挹注熱血，雖然牛排券相當吸引人，不過也要提醒民眾要評估身體狀況，別捐出超過負荷的血量。 排隊人潮從捐血車門外繞了一大圈，到了廣場前也是滿滿人潮，天氣冷颼颼，民眾穿著厚重的外套吹著寒風也要排隊捐血，因為只要捐血250CC就可以領到一張連鎖餐廳的牛排券，民眾說：「為了牛排券，因為這個贈品滿吸引人的，(我們來這裡排多久)，大概半個鐘頭，因為他贈品的關係，意料之中。」為了牛排券不少民眾一大早就來排隊，光是上午就有7百多人陸續來捐血，民眾排排坐捲起衣袖捐血，結束後外面還準備熱呼呼的薑母鴨給民眾補補身體，民間團體說：「捐完血給你們補充體力。」這裡是台中西屯的中港捐血室，隨著血庫存量持續走低，台中有民間機構率先挺身而出，聯合多家企業與公益單位舉辦捐血活動還祭出超高回饋。捐血250CC送知名餐廳牛排券一客、500CC送牛排券兩客，甚至還有摸彩活動，台中市恆大獅子會說：「所以我們這一次的贈品就是有牛排，讓民眾可以來響應我們捐血活動。」雖然捐血送牛排券相當吸引人，不過民眾還是得評估自己身體狀況，別為了牛排捐出無法負荷的血量影響健康。 原始連結華視影音 ・ 5 小時前
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 8 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 1 天前
林心如、霍建華也來了！低調出席許瑋甯、邱澤婚禮 2大男神罕見同框
許瑋甯與邱澤昨（28日）在台北文華東方補辦婚宴，星光熠熠，演藝圈眾多好友都來了，豪華陣容宛如三金紅毯，其中最受外界關注的就是超低調夫妻檔林心如、霍建華。兩人並未接受媒體拍照與訪問，全程在場內悄悄現身，卻意外被陳美鳳公開身影。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
別再用海綿洗碗！研究：細菌密度等同糞便 醫建議換成「這種」最好
你家的洗碗海綿多久換一次？德國微生物學家研究指出，一塊使用中的海綿可能住著300多種微生物，細菌密度竟與糞便相當。大多人以為用清潔劑搓洗或微波加熱就能殺菌，但研究發現這些方法反而讓抗藥性強的病菌存活下來，讓海綿變得更髒。 海綿濕答答又不易乾燥 容易孳生細菌 海綿容易孳生細菌的主因是構造和環境。醫生表示密密麻麻的小孔洞提供細菌棲息空間，吸水力強又不易乾燥，殘留的食物殘渣成為養分，溫暖潮濕讓微生物快速繁殖。其中，沙門氏菌在海綿裡能存活超過一週還大量增生，但在刷子上只能活一到3天就死亡。關鍵差異在於乾燥速度，海綿材質緊密，使用後好幾小時都濕潤，刷子刷毛疏鬆通風則很快風乾，大幅降低細菌生長機會。 洗碗刷取代海綿 刷毛分岔變形再換新 急診醫學科呂慧君醫師建議改用洗碗刷取代海綿，因刷子不僅比較衛生，刷毛能輕鬆刮除頑固油漬，長柄設計清洗深鍋時不必把手伸進去，而且刷毛上的殘渣一目了然容易沖洗。使用後記得直立放通風處瀝乾，每週可丟進洗碗機清洗或用熱水加小蘇打消毒，刷毛分岔變形就該換新。如果仍要用海綿洗滌，務必每週用稀釋漂白水或微波爐高溫消毒，並且每2～3週更換新品，舊海綿可改刷地板等不接觸食物的區域。除常春月刊 ・ 2 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，今年迎來兒子Ian。雖然婚宴採不開放媒體入場，但透過賓客社群分享，現場甜蜜片段仍在網路瘋傳，其中許瑋甯的一段「熱舞秀」更成為全場最高潮。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
世紀婚宴曝光！ 母將許瑋甯交付邱澤 氣氛感人催淚
藝人邱澤跟許瑋甯，2021年驚喜宣布婚訊，相隔4年，他們在昨(28)日補辦婚宴，現場眾星雲集可說是半個演藝圈都到了！兩人當年因為演出電影當男人戀愛時結緣，如今順利走進婚姻羨煞眾人。現場除了非常浪漫外，...華視 ・ 5 小時前
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈 「最強媒人團」曝光
登記結婚近4年的明星夫妻檔許瑋甯和邱澤，在今年7月喜迎1子「lan」後，終於在今（28）日晚間於台北文華東方酒店舉行盛大婚宴。鏡報 ・ 1 天前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
吊車大王替女兒徵婚！完美女婿「1重要」條件曝光
娛樂中心／楊佩怡報導「吊車大王」胡漢龑身價逾百億，私生活與豪奢品味同樣吸睛。擁有驚人財力的他，不僅擁有4位妻子，14名子女，更蒐藏多輛動輒上億元的超跑，甚至打造竹北「小羅浮宮」與市值40億元的寶山「白宮總部」，話題不斷。近日他受訪時談到為女兒挑選女婿的條件，他和女兒們強調「如果沒遇到條件好的男生，也不用勉強去嫁」。民視 ・ 3 小時前
信驊漲停達7315元 創台股個股股價新紀錄
（中央社記者張建中新竹2025年11月28日電）台股股王信驊(5274)股價持續攀高，盤中強攻漲停，突破7000元關卡，達7315元，不僅再創新天價，並寫下台股個股股價新高紀錄。人工智慧（AI）基礎建設需求強勁，推升AI伺服器及傳統伺服器需求同步增長，信驊今年來營運高度成長，累計前10月營收達新台幣73.72億元，年增46.23%。在客戶需求熱絡下，信驊第4季營運表現可望優於預期，將延續營收逐季創高的趨勢，2026年第1季營收將進一步攀高到26億至27億元，可望續創單季營收歷史新高，年增26%至31%。信驊營運前景看俏，在法人買多賣少下，股價走勢強勁，繼13日打破大立光(3006)於2017年8月創下的6075元台股史上個股最高價紀錄後，今天延續強勁走勢，盤中攻上漲停，達7315元，再創新天價，並推高台股個股最高價紀錄。中央社財經 ・ 1 天前
黃國昌拋棄民眾黨？他揭背後盤算：心裡很氣
[NOWnews今日新聞]民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪25日受訪時向現任主席黃國昌致謝，表示「這一年若沒有黃國昌，民眾黨早就垮了」，也預告柯文哲12月底後，將與小草、民眾黨公職有更多互動機會，相關進展...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前