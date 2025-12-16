國審會審竣彰化縣國土功能分區圖 18縣市完成審議

「彰化縣國土功能分區圖（草案）」。（擷取自彰化縣政府地政處網站）

內政部今（16）日召開國土計畫審議會第46次會議審議「彰化縣國土功能分區圖（草案）」，內政部國土管理署表示，經與會委員充分討論，除部分未符合國土計畫指導原則，因此不予同意外，其餘均原則同意，並提醒彰化縣政府應加強與地方民眾及利益相關者充分溝通，以取得更廣泛社會共識；目前全國已有18個縣市完成國土功能分區圖審議工作。

國土署表示，有關本次縣府提出農1農2大幅調整之劃設方式，因未符合各級國土計畫指導原則，經審議會委員討論後不予同意；另縣府因應產業需求提出將二林精密機械產業園區（第2期）新增劃設為城鄉發展地區第2類之3部分，經綜合評估現階段仍未完成環評程序，且一期也尚未開發完成，因此未予通過。

廣告 廣告

國土署指出，針對鹿港央廣周邊地區及新訂福興都市計畫等2案之城鄉發展地區第2類之3劃設，委員認為尚需補充劃設必要性、規模合理性，以及推動優先順序與行政作業量能等資料，請彰化縣政府補正後再提大會接續審議。

國土署說明，本次審議除上述新增劃設議題外，對於縣府依彰化縣國土計畫指導所提出之既有城鄉發展地區第2類之3案件，如擴大彰化市都市計畫、水五金特定區及二林精機第1期等範圍調整案，經審議會委員討論原則同意，後續仍需依相關法令程序辦理。

國土署強調，目前全國已有18個縣市完成國土功能分區圖審議工作，請彰化縣政府應配合大會決議辦理，以確保資源永續及兼顧區域發展與環境保育，有助促進地方均衡發展並提升國土利用效益。

【看原文連結】