國寶匠師親授 鑿出北港風華

雲林縣政府「北港文化中心提升計畫」18日於北港工藝坊登場，由國寶級寺廟木雕匠師張旭輝授課，帶領學員認識鑿花工藝之美。 （張朝欣攝）

雲林縣政府文化觀光處為深化北港傳統工藝保存，舉辦「地方記憶．風華再現-北港文化中心提升計畫」，共規畫5場次活動。首場18日於北港工藝坊登場，由雲林縣登錄文化資產保存者、國寶級寺廟木雕匠師張旭輝授課，帶領學員認識寺廟木雕「鑿花構圖」工藝之美，感受「一刀一鑿、歲月成藝」的匠師功力。

張旭輝曾參與麥寮拱範宮、彰化元清觀、北港朝天宮等國內重要古蹟修復工程，民國106年獲文化部認定為「技術木雕鑿花技術保存者」，為國家級無形文化資產的重要傳承者。

昨天他講解鑿花構圖的設計邏輯、線條美學與工藝精神時表示，木雕鑿花技法多元，包括陰雕、陽雕、浮雕、透雕、圓雕、鑲雕等手法，並融合發展出「內枝外葉、鏤空均勻、顧邊、鋪面」等專業口訣與技巧，希望透過此次活動，讓更多民眾認識木雕鑿花的藝術之美。

文觀處指出，北港為台灣宗教與工藝重鎮，寺廟建築中所蘊含的木雕、鑿花、彩繪與裝飾工藝，更是地方文化記憶的重要載體。此計畫透過「大師有約」系列課程，結合街角巷弄文化走讀與工藝實作體驗，讓民眾從空間、生活與技藝等3個層次，更深入理解北港工藝之都的深厚底蘊。

此系列活動由社團法人台灣公益CEO協會擔任執行單位，結合工藝教學、在地走讀、文化理解等3大核心策略，打造可親近、可學習、可傳承的工藝教育現場。開放報名後反應熱烈，短時間即額滿，顯示社會大眾對傳統工藝與地方文化的高度關注。