國寶回故鄉辦展 親做一事霸氣喊：只有楊麗花畫楊麗花才是楊麗花！

見面會現場播放楊麗花親自為擬真人像化妝的過程。(記者凌美雪攝)

〔記者凌美雪／台北報導〕「吃飯配楊麗花」曾經是全民生活的一部分，親見楊麗花本尊則是許多粉絲夢寐以求。在台灣電視史上影響力超過30年，堪稱楊麗花平生最重要的展覽在傳藝中心宜蘭園區登場，楊麗花不僅親自參與策展，更於今日現身園區舉辦見面會，從台灣各地甚至有海外來的粉絲，頻頻高喊「我愛你」。

策展人林茂賢開玩笑形容，在台灣不認識楊麗花的應該只有偷渡客，楊麗花改變台灣最大的一件事，就是家家戶戶都把飯桌搬到客廳，「吃飯配電視」。文化部長李遠則笑說，如果問他有哪3樣東西代表宜蘭，他的回答是「楊麗花、歌仔戲、冬山河」。

整場見面會的主軸在楊麗花與愛徒陳亞蘭的互動中呈現，陳亞蘭說，有一天半夜3點，住樓上的楊麗花突然打電話問她睡了沒，要她上樓一起討論展覽內容，因為她為此煩惱到睡不著，心想要展覽歌仔戲傳承下來的東西，怎樣才有代表性？後來決定拿出很多壓箱寶。

「世紀初戀‧楊麗花」展出的楊麗花歌仔戲擬真人像。(記者凌美雪攝)

楊麗花希望觀眾看展第一時間就能感覺到楊麗花在現場，後來想到在展覽入口設置擬真人像，楊麗花親自為人像化妝，她說，「只有楊麗花畫楊麗花，才是楊麗花！」人像的服裝是在小巨蛋演出時的謝幕禮服，陳亞蘭說：「那值兩百萬耶……不要拿出來，展一年妳那個衣服就報銷了，對不對？」沒想到楊麗花竟對陳亞蘭說：「拿3套出來！」於是，又加上上薛丁山娶妻的禮服。

楊麗花說，我做的事情很辛苦，是一步一腳印。」陳亞蘭則說，楊麗花的辛苦，是以前算命師就算出來了，「記得早年我要戴老師去算命，她說不要，因為命運是靠自己創造。」後來真去算，得到的預言是：「你會紅到80歲。」大家都知道，老師82歲了，還是把老師又請出來，楊麗花則回應：「我的觀眾這麼熱心，我怎捨得放下？」還說，因為宜蘭是歌仔戲的根，在這邊辦展覽向歌仔戲致敬，這是她對歌仔戲的尊重跟責任。

