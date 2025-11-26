國寶掌中戲再現廟口！義信里長許立丕結合傳統文化行銷士林夜市商圈

【警政時報 鄭元毓／綜合報導】臺北市士林區義信里里長許立丕23日在士林慈諴宮廟口，邀請國寶級大師陳錫煌傳統掌中劇團演出，結合傳統文化推廣士林夜市商圈。許立丕表示，這是對傳統技藝傳承的具體行動，也希望能重現兒時廟口看戲、吃小吃的集體記憶。

士林區義信里里長許立丕日前邀請國寶級大師陳錫煌傳統掌中劇團於慈諴宮演出，受到熱烈迴響。(翻攝畫面)

許立丕表示，「文化起源在廟口」，廟宇周邊空間是重要的在地文化載體。士林慈諴宮媽祖廟不僅是義信里的信仰中心，也是先有廟才有市場、進而形成士林夜市商圈的歷史起點。然而，傳統布袋戲因時代變遷而沒落，在因緣際會下，許立丕受到紀錄片《紅盒子》啟發，深感傳統藝術需要傳承，因此許立丕邀請陳錫煌傳統掌中劇團合作，將國寶級的傳統藝術重新帶回廟口演出。

士林區義信里里長許立丕日前邀請國寶級大師陳錫煌傳統掌中劇團於慈諴宮演出，現場座無虛席。(翻攝畫面)

演出獲得廣大回響，現場座無虛席。許立丕里長特別感謝蔣萬安市長對傳統技藝傳承及士林夜市的重視，他曾在「市長與里長有約」座談會上爭取市府支持常態性大型活動及觀傳局推廣行銷士林夜市，相關提案獲得市長支持。許立丕也感謝士林區公所、士林慈諴宮主委江運永的全力支持並參與，另外也感謝忠誠號蚵仔煎、士林夜市觀光發展協會、士林夜市國際觀光發展協會等單位的協助，讓這場結合信仰、藝術與庶民美食的活動圓滿成功。

