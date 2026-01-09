國寶歌手謝金石病逝！陳凱倫哀悼：他把生命唱進歌裡

陳凱倫（左）曾見證謝金石的專業與意志。（摘自臉書）

新加坡「國寶歌手」、被譽為「新加坡費玉清」的資深歌手謝金石，於 2026 年1月8日病逝，消息傳出後，演藝圈與樂迷不捨。曾與他同台合作的陳凱倫，發文追憶兩人因一場颱風而延續的珍貴相遇，直言：「真正的舞台，不在掌聲裡，而在我們如何走完這一生。」

回顧這段緣分，始於2025年9月。陳凱倫原訂9月23日返台，卻因颱風導致華航新加坡航班全面停飛，被迫多留一天。這場意外的滯留，卻讓他得以探望當時正與癌症搏鬥、仍堅持站上舞台演出的謝金石。

事實上，早在9月19日深夜的彩排現場，陳凱倫便親眼見證謝金石的專業與意志。當時已接近午夜，謝金石站上舞台，一開口便唱出〈長城萬里長城縱橫青史〉，歌聲宏亮、中氣十足，令人難以想像隔天他即將接受化療。陳凱倫形容，那一刻讓他深刻體會，「真正的敬業，是把生命唱進歌裡。」

兩人隨後在新加坡舞台上同台演出，謝金石更主動提出合唱〈恰似你的溫柔〉。這首由梁弘志於1979 年創作、蔡琴詮釋的經典作品，在四十多年後於新加坡再次響起。謝金石當時笑說，這首歌讓他與蔡琴，也與陳凱倫，在歲月之後於舞台重逢，「不是巧合，而是生命的安排。」

返台前夕，在牧師袁毅帶領下，陳凱倫與友人前往謝金石住處探訪。當天謝金石甫自醫院返家，身體虛弱、心情沉重。陳凱倫並未以說教方式安慰，而是分享自己三年前同樣面對癌症診斷、仍站上舞台的經歷，並談及信仰、生活紀律、運動與飲食對抗病痛的重要性。他直言，信心不是口號，而是實際行動。

返台後，兩人持續以電話與訊息互相鼓勵。陳凱倫曾提醒自己表面看似精神奕奕，其實回台後仍需休養，謝金石聽後深受感動，回傳語音表示，陳凱倫是他的榜樣。隨後，謝金石於 2025 年11月24日受洗，並傳來照片，寫下：「盡其所能，我們不能預知天氣，但可以改變心情。」

值得一提的是，2025 年9 月24日，陳凱倫在樟宜機場候機時，接獲《中國時報》記者來電，促成一篇報導，記錄台灣藝人與新加坡抗癌歌手在舞台上彼此扶持的故事。陳凱倫認為，這樣的報導對抗癌中的謝金石而言，是一份重要的精神支持，也讓更多人看見癌症病友需要的其實是理解與陪伴。

2026 年1月8日，謝金石完成了人生最後一場演唱，隨後傳出病逝消息。陳凱倫表示，前一日收到對方女兒訊息提及父親入院，如今回想，才意識到那或許已是生命的最後告別。

陳凱倫感性寫道，當年那場讓他「飛不回家」的颱風，原來是天意安排，讓他多留一天，陪伴一位把生命唱到最後的歌者，也再次提醒他——舞台的意義，不只在掌聲，而在如何溫柔而完整地走完人生。

