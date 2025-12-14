國寶畫作靜掛春秋閣70年 薛兆基談宗教文化及蓮池潭升級

薛兆基(左二)在地方耆老陪同下登上春秋閣三樓，實地了解國寶級藝術家潘春源親繪製的兩幅畫作。 圖：薛兆基競選總部/提供

[Newtalk新聞] 高雄市左楠市議員參選人薛兆基日前在啟明堂總幹事洪俊義帶領下，由高雄市興隆庄文化學會理事長曾錦元、高雄市導覽協會理事長廖德嵩及興隆庄文化學會成員陪同，專程登上春秋閣三樓，實地了解國寶級藝術家潘春源於1952年親手繪製、至今仍懸掛於春秋閣內的兩幅畫作，並重申真正的觀光不只是消費風景，而是理解地方、尊重歷史、感受文化的過程。

在台灣美術史與民俗藝術脈絡中，潘春源對宗教建築繪畫的貢獻尤為關鍵。無論在日治時期或戰後，他長期投入廟宇門神、壁畫與彩繪創作，逐步形成本土化的宗廟繪畫語彙。其最為人稱道之處，在於對門神眼神與姿態的精準掌握，使神像在不同視角下皆彷彿與觀者對視，營造出「神在其中」的動態感，強化宗教空間的儀式性與精神張力，也讓藝術成為信仰得以延續的重要媒介。

薛兆基強調，春秋閣中的兩幅畫作，正是這種藝術觀的具體展現，將宗教空間、地方信仰與藝術創作自然融合，是蓮池潭文化景觀中極為珍稀且不可取代的一環。蓮池潭從來不只是自然景點，而是一座層層堆疊歷史記憶的文化場域。

他說，潘春源的畫作未來若能透過制度性保存、夜間展演與文化活動，讓這些作品被真正看見，蓮池潭將不再只是老景點，而是融合歷史價值、觀光亮點與獨特文化識別的城市文化地標。

薛兆基感嘆蓮池潭不能再空轉，從廟宇建築、地方傳說到藝術作品，共同構成高雄舊城獨有的文化紋理。然長期以來，這些文化資產未被有效整合與轉譯，使觀光體驗多停留在白天走訪的表層，難以引發深入理解與情感共鳴。

自小在蓮池潭旁成長、舊城國小為母校的薛兆基，對這片水域與周邊街廓懷有深厚情感。他坦言，正因熟悉，才更清楚看見停滯與流失的可惜之處。多年來文化資產被靜置、故事逐漸淡出公共視野，年輕世代難以建立連結。他立志推動蓮池潭夜間觀光，並承諾舉辦首屆蓮池潭文學營，讓青年以文學與藝術重新走進舊城。

