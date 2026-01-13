國寶級主持人殞落！日本資深主播久米宏病逝 享壽81歲

日本國寶級主持人久米宏已辭世。翻攝自X



日本資深主播、被譽為「國寶級主持人」的久米宏，已於今年元旦（1/1）因肺癌辭世，享壽81歲，經紀公司於13日在官網發布訃聞，證實這項令人不捨的消息，並感謝各界長年以來對久米宏的支持與厚愛。

經紀公司在聲明中表示，久米宏生前對外界的關懷始終銘感於心，並由其遺孀補充說明，久米宏在人生最後一刻，仍以他一貫的風格告別世界——在離世前，一口氣喝完最喜愛的汽水，隨後安然辭世。

久米宏的妻子回憶，這一幕讓她想起久米宏主持新聞節目《NEWS STATION》最終回時，將啤酒一飲而盡的經典畫面。她感性表示，丈夫直到生命的最後一刻，都貫徹了屬於久米宏的哲學與態度，「作為一名自由的表現者，全力奔跑至今，我想他沒有任何遺憾。」

久米宏主持《NEWS STATION》長達18年多，以不拘泥於傳統播報框架的風格，深刻影響日本新聞節目的呈現方式，也成為許多觀眾心中難以取代的存在。經紀公司表示，遵照家屬意願，相關後事已低調完成，不另行對外公開。

