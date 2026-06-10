國寶級女星超狂演技奪3影后 《藍色亞馬遜》橫掃巴西電影大獎12項提名

【緯來新聞網】巴西國寶級女星丹妮絲溫柏格（Denise Weinberg）演出最新電影《藍色亞馬遜》（The Blue Trail）橫掃第25屆「巴西電影大獎」包括最佳劇情片、最佳導演、最佳劇本等總共12項大獎提名，丹妮絲也獲得最佳女主角的提名。



該片劇情描述一位年邁的老嫗特蕾莎（丹妮絲溫柏格 飾），因不滿政府派「皺紋車」將她送去「藍色計劃」安置，決定自己展開一場充滿玩興且饒富遠見的亞馬遜之旅。片中她經歷了藍蝸牛體液的體驗、奇異夢幻的水路之旅，以及一個反烏托邦的奇妙世界，認知到老去並非結束、而是充滿了自我的覺醒。



丹妮絲溫柏格，出生於巴西里約熱內盧，父親是從羅馬尼亞移民的猶太商人。她的演藝生涯橫跨戲劇、電視與電影超過40年，並以極具層次感的演技著稱，能從最平淡的角色爆發出巨大的情感演出。國際影評人紛紛盛讚丹妮絲溫柏格在《藍色亞馬遜》展現了「驚人的靜謐力量」，她的「逃亡」，不僅維繫了年長者「最後的尊嚴」，更挑戰社會對於老年人「只能被動接受照顧」的刻板印象，並重新定義人類晚年生命的意義。一場丹妮絲溫柏格在亞馬遜雨林的徒步戲，就呈現出衰老肉體與強韌靈魂的強烈對比，讓她連續勇奪墨西哥瓜達拉哈拉國際影展、哈瓦那新拉丁美洲國際影展，以及中國熊貓獎等三座影后大獎。而她滴上神秘的「藍色蝸牛液」預見自己的命運的戲，更是令評審驚艷。《藍色亞馬遜》將於6月17日起在台上映。

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丹妮絲溫柏格以《藍色亞馬遜》連奪3影后。（圖／海鵬提供）

丹妮絲溫柏格在《藍色亞馬遜》中，不滿政府派「皺紋車」將她送去「藍色計劃」安置。（圖／海鵬提供）

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