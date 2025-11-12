國寶級女詩人零雨新書發表會 童子賢、李遠等大咖現身祝福

美國紐曼華語文學獎得主、詩人零雨跨度40年的《零雨作品集》由印刻文學擘畫出版，今（12）日下午在松菸誠品舉辦新書發表會，現場貴賓雲集，跨世代作家、詩人齊聚一堂，文化部長李遠特地到場致意，並現場朗讀零雨的詩作三首：「我是零雨的粉絲，最近到家附近散步，總會繞到某棵樹下，想起她的詩句『樹還不想睡』。我想像中的城市，應該是這樣，從年頭到年尾都有文化活動。」

甫於5月推出詩歌跨界企劃「聽見零雨」的目宿媒體董事長童子賢專程來獻花給零雨，他表示，「實體的花還是比AI的花美，走進這個空間，還是實體的書讓我歡喜。出生坪林、台北居住，又長居在宜蘭，零雨能用精準的字、簡單的句子，把微妙的感情表達得很清楚，博學多聞，從古典到現代都在她的詩裡。」

和碩董事長童子賢12日出席《零雨作品集》新書發表會。（柯承惠攝）

詩人、前考試院院長黃榮村教授也即興朗讀零雨的詩作〈酡紅〉，他說讀到這首詩讓他想起教育現場，觸動了心裡的弦。詩人歌手羅思容也為零雨獻唱〈關於故鄉的ㄧ些計算〉，帶領現場來賓，一起隨著零雨的詩，進入土地、島嶼、海洋、自然與宇宙的世界。隨後作品集三位導讀詩人林宇軒、柏森、陳家朗接力讀詩，彼刻，全場同在詩的煦光中。

文化部長李遠12日出席《零雨作品集》新書發表會。（柯承惠攝）

詩人零雨靜靜地聆聽著每一句話，對於這一切她滿滿感謝，她笑說很緊張，「最近重讀《紅樓夢》，著重於一個字，痴，是深情吧，寫詩四十年而不累，是我對詩的深情，感謝詩陪了我這麼久，希望這套書能陪大家度過難忘的時光。」她細數與印刻的緣分，以及這套作品編排過程每個讓她感動的時刻，感謝參與其中的每個人，願詩能成為讀者心中溫暖的陪伴。

