國寶級帥哥八木勇征爆情變！半同居小3歲網紅女神 戀情撐1年多告終

記者陳宣如／綜合報導

日本知名男團「FANTASTICS from 放浪一族」主唱、國寶級帥哥八木勇征，因主演BL劇《美麗的他》系列及漫改劇《我推成為我上司全速前進》而走紅，人氣逐步擴展至海外。11月，他曾在台北舉辦粉絲見面會，當時吸引百餘名粉絲接機。近日，日本媒體報導，現年28歲的八木勇征已與小3歲韓系人氣網紅PyunA.（本名：大賀紗彌）分手，消息曝光後引起高度關注。

國寶級帥哥八木勇征爆出與小3歲網紅女神PyunA.分手。（圖／翻攝自IG）

據日本媒體報導，兩人的戀情最早於2024年3月被《週刊文春》曝光。八木勇征曾獲選《ViVi》雜誌「國寶級帥哥排行榜」第一名，吸引大量10至20歲女性粉絲。PyunA.曾為時尚雜誌《小惡魔ageha》專屬模特兒，社群平台粉絲超過50萬，曾任職原宿Laforet服飾店，並創立個人服飾品牌，是當前人氣網紅。報導指出，女方當時經常前往八木勇征住所，兩人呈現半同居狀態。

廣告 廣告

八木勇征被譽為國寶級帥哥。（圖／翻攝自IG @yuseiyagi_official）

知情人士透露，兩人因性格及價值觀差異逐漸產生摩擦。八木勇征個性講究細節，而PyunA.直率、喜愛自由。報導同時指出，八木勇征透過社群網站得知粉絲對兩人戀情反應強烈後，也更堅定心意，未來將把重心放在演藝工作上。

PyunA.是當前人氣網紅。（圖／翻攝自IG @_000919_）

日本媒體指出，即便分手，兩人在年輕族群中仍擁有高人氣，八木勇征的音樂與戲劇表現持續受到關注，而受封「辣妹界之神！」的PyunA.則以社群與品牌活動維持影響力，兩人2026年的演藝與品牌發展仍值得期待。

更多三立新聞網報導

林俊傑才公開認愛！小20歲中國網紅女友不藏了 「絕美婚紗照」曝光

演唱會、旅行都被拍！林俊傑公開認愛七七 「戀愛時間軸」全曝光了

林俊傑情史盤點！緋聞對象「一字排開全女神」出道22年唯一認愛她

林俊傑公開認愛了！首同框網紅女友七七 見家長「超閃合照」曝光

