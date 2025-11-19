國寶級帥哥死會！親密擁抱年上美女被直擊 他大方認愛：是我最重要的人

娛樂中心／蔡佩伶報導

水上恆司被目擊戀情，大方認愛。（圖／翻攝自IG）

26歲日本男星水上恆司有著「國寶級帥哥」的美譽，出道至今也累積不少戲劇作品，讓觀眾留有印象。今（19日）他遭到媒體爆料在賣場跟另一名年上女子互動熱絡，對此，水上恆司大方認愛，坦承兩人正在交往。

根據日媒報導，水上恆司近日被直擊與一名年上女子在超商購物，期間不只被拍到親密擁抱，彼此有說有笑，感情看起來不錯，對於約會被目擊，起初水上恆司感到震驚，但他也隨即認愛，表示不是什麼需要隱瞞的事情，喊話女方「是我最重要的人」，態度十分大方，而經紀公司則強調兩人並未同居。

事實上，水上恆司擁有帥氣的外型，當年因為出演《中學聖日記》而爆紅，累積許多粉絲喜愛，事業平步青雲的他，近年也推出不少電影作品，讓外界看好他未來的發展。

水上恆司證實戀情。（圖／翻攝自IG）

