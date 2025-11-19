國寶級帥哥爆熱戀！年上美女超市甜蜜擁抱 水上恆司大方認愛：不需隱瞞

水上恆司被直擊超市約會年上美女，大方認了戀情。翻攝自水上恆司IG



26歲日本男星水上恆司有著「國寶級帥哥」的美譽，今（11/19）被日本媒體爆料，在超商與一名年上女子親暱擁抱。對此，他大方認愛：「是的，我們在交往。我覺得這並不是什麼需要隱瞞的事。」

日本媒體《News Post Seven》昨預告要爆料國寶級帥哥的緋聞，讓外界一度以為是主演電影《國寶》的男星吉澤亮，結果今揭曉答案，是2020年曾拿下「ViVi國寶級帥哥排行榜」NEXT部門第1名的水上恆司。

該媒體拍到，水上恆司本月上旬在超市內，與一名女子相偕購物，兩人挑食材時有說有笑，女方還一度抱著他，十分親暱。女子看起來比他稍大，身材高挑，外貌神似混血名模「Maggy」。

水上恆司被問到與女子的關係，先是感到有些震驚，但隨即認愛，表示不是需要隱瞞的事，對方是他很重要的人，兩人是很認真地在交往。經紀公司則稱兩人並未同居。

水上恆司過去藝名叫岡田健史，演出電視劇《中學聖日記》走紅，之後作品包括《MIU404》、大河劇《直衝青天》、《怪物》等。

