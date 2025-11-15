國寶級帥哥降臨！八木勇征甜喊「我回來了」 LV包夾腿拍照粉絲笑翻

日星八木勇征抵台，一身勁裝搭配藍綠髮色超級帥氣。（COME ON JKSSP提供）

日星八木勇征今（15日）下午抵達松山機場，超過400名粉絲熱情接機。他以一身黑色勁裝、面帶燦笑現身，拍照時還隨興地把LV背包夾在雙腿間，讓粉絲笑說：「我也會這樣做！」八木勇征明天將在LEGACY TERA舉辦YUSEI YAGI 「Cross O'ver」 2nd ASIA FAN MEETING IN TAIPEI，與粉絲共度甜蜜的週日午後。

八木勇征拍照時隨興把背包夾在雙腿之間，超接地氣的動作讓粉絲忍不住笑出聲。（COME ON JKSSP提供）

八木勇征步出接機大廳時，粉絲不斷高喊他的名字，他一邊揮手一邊以嘴型回中文「謝謝」。聽到粉絲用日文喊「歡迎回家」時，他也回以「我回來了！」拍照結束後，他一度以為要直接從粉絲面前經過並近距離互動，一路比愛心，讓工作人員急忙提醒：「還要再拍照喔。」意外展現可愛又呆萌的反差。

八木勇征不斷和粉絲揮手致意。（COME ON JKSSP提供）

拍照完畢後，他單手拎著背包，沿途持續發送愛心、比貓咪耳朵等可愛表情，將「國寶級帥哥」魅力完全釋放。他去年首次在台舉辦個人見面會，以《美麗的他》讓事業再攀高峰，近期主演的日劇《我推成為我上司 全速前進》也正在台灣熱播。

八木勇征比超多可愛動作。（COME ON JKSSP提供）

